Mac-App Ionica: Mini-Player für SoundCloud und eigene MP3s

Wer häufiger auf der Musik-Plattform SoundCloud unterwegs ist, der sollte sich die Mac-Anwendung Ionica anschauen. Was auf den ersten Blick an den Software-Klassiker Winamp erinnert ist ein feiner, nativer Audioplayer für den Mac, der sich direkt mit dem eigenen SoundCloud-Account verknüpfen lässt und so den unkomplizierten Zugriff auf persönliche Likes und die Suchfunktion der Musik-Plattform zulässt.

SoundCloud-Support nur in der Vollversion

Was vor dem Download jedoch direkt betont werden will ist die Tatsache, dass die SoundCloud-Unterstützung nur in der Vollversion von Ionica angeboten wird, die zum Einmalpreis von 5 Euro freigeschaltet werden muss. Davor ist der nur 10 Megabyte kleine Download schlicht eine simpler MP3-Player.

Wurde der In-App-Kauf hingegen getätigt, bietet Ionica einen SoundCloud-Login und das direkte Abspielen von SoundCloud-Suchergebnissen (sortiert nach erhaltenen Community-Likes) und eigenen Likes an. Eine gute Grundlage, um sich über mehrere Stunden hinweg von hervorragenden DJ-Mixes bespielen zu lassen.

Frisch in Version 4.0 erhältlich

Die erst vor einem Monat in Version 4.0 erschienene Applikation bietet darüber hinaus einen 10-Band-Equalizer, einen minimalen Visualizer (der sich auch deaktivieren lässt) und einen wirklich netten Mini-Player-Modus an, der die App auf einen nur noch wenige Pixel breiten Balken verkleinert.

Neben SoundCloud spielt Ionica auch MP3-Dateien. Zieht die zu hörenden Ordner dafür einfach auf die Anwendung. Je nachdem wo diese abgelegt werden erstellt die App entweder eine neue Playlist oder fügt die MP3s der bereits spielenden Playlist einfach hinzu.

Ionica ist minimal, kann je nach persönlichem Geschmack in heller und in dunkler Ansicht genutzt werden und sieht in beiden Varianten gut aus. Lediglich minimieren lässt sich der Download nicht.