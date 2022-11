Facebook-Datenpanne 2021: Meta muss 265 Millionen Euro bezahlen

Die irische Data Protection Commission ist für den Meta-Konzern und dessen Tochterunternehmen wie Facebook oder Instagram zuständig, weil deren ehemals als Facebook Ireland Ltd. und mittlerweile als Meta Platforms Ireland Ltd. eingetragene irische Niederlassung für sämtliche Geschäfte des Konzerns außerhalb der USA und Kanada, also auch die Aktivitäten innerhalb der Europäischen Union verantwortlich ist. Im Rahmen der aktuellen Untersuchung habe die DPC mit allen anderen Datenschutzaufsichtsbehörden in der EU kooperiert und diese hätten der Entscheidung allesamt zugestimmt.

Im vergangene Jahr sorgte eine Datenpanne bei Facebook für Schlagzeilen. Dem zum US-Konzern Meta gehörenden Sozialen Netzwerk kamen persönliche Informationen von 533 Millionen Nutzern abhanden, darunter auch Telefonnummern, vollständige Namen, Ortsinformationen, Geburtstage und in manchen Fällen E-Mail-Adressen. Anderthalb Jahre später hat die irische Datenschutzbehörde Data Protection Commission (DPC) ihre Untersuchung diesbezüglich nun abgeschlossen und eine Geldbuße in Höhe von 265 Millionen Euro gegen die Facebook-Mutter verhängt.

