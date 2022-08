Say No to Notch: Mini-App setzt schwarzen Streifen

Sollte euch die Display-Aussparung auf Apples aktuellen MacBooks stören, dann schaut euch die Mini-Applikation „Say No to Notch“ an. Der kostenfreie Mac App Store Download verringert zwar die nutzbare Fläche auf dem Mac-Monitor, lässt den Notch dafür aber optisch komplett verschwinden. Ein Eingriff der sich so schnell wieder Rückgängig machen wie durchführen lässt.

Say No to Notch bietet lediglich einen Schiebeschalter an, der die Menüleiste leicht nach unten verrückt und den Bereich neben der Display-Aussparung schlicht schwarz einfärbt.

Der nur 7 Megabyte kleine Download ist kompatibel zum MacBook Air (M2), sowie dem MacBook Pro mit 14 Zoll und dem MacBook Pro mit 16 Zoll mit Apples M1-Prozessoren.