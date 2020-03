Mac-App FontGoggles: Schriftarten in Vorschau und Vergleich

Der Mac-Download FontGoggles verwaltet keine Schriftarten, zeigt diese (nach der Übergabe per Drag-and-Drop) aber direkt untereinander an und hilft bei der Schriften-Auswahl in eigenen Projekten.

Die Freeware kann mit den Datei-Formaten otf, .ttf, .otc, .ttc, .woff, .woff2, .ufo, .designspace und .ttx umgehen, zeigt an ob ausgewählte Schriften über Sonder-Funktionen wie hochgestellte ordinals oder stilistische Alternativen (etwa für a, 1 und 0) verfügen und erlaubt die Beeinflussung von Beispieltext, Schriftgröße und Abständen.

FontGoggles sollte im Werkzeugkasten von Typo-, Fonts- und Schriftenfans nicht fehlen – auch wenn ihr die frisch veröffentlichte Freeware-App wahrscheinlich nur selten bemühen werdet.