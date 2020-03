Kultspiel „Castlevania“ erreicht iPad und iPhone

Eine rundum koordinierte Marketing-Aktion: Einen Tag bevor morgen die dritte Castlevania-Staffel auf Netflix anläuft steht nun auch die Neuauflage des Kultspiels für Mobilgeräte bereit.

Der Premium-Download von Konami lässt sich für 3,49 Euro aus dem App Store laden, ist knapp 350MB groß und bewirbt sich als vollständig kompatibel mit externen Spielcontrollern.

Für uns eine Premiere: Auf der offiziellen Seite zum Game informieren die Macher über einen bekannten Bug im Spiel, erwähnen aber keine Pläne diesen auch zeitnah zu beseitigen. So kann es in seltenen Fällen dazu kommen, dass die Spielfigur des Helden verschwindet. Konkret soll dies während des Übergangs beim Verlassen von Räumen nach dem Besiegen eines Bosses auftreten. Ist dies der Fall, so der Publisher Konami, sollen Nutzer den gespeicherten Spielstand erneut laden.