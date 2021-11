Mac-App „Ejectify“ will „Nicht korrekt ausgeworfen“-Meldung verhindern

Mit seiner App Ejectify will der niederländische Entwickler Niels Mouthaan dafür sorgen, dass die Fehlermeldung „Nicht korrekt ausgeworfen“ nicht mehr erscheint, wenn der Mac mit einem angeschlossenen externen Laufwerk oder Hub aus dem Ruhezustand erwacht.

Der Fehler tritt in erster Linie dann auf, wenn man ein USB-Speichervolumen über einen Hub mit dem Mac verbunden hat. Der Hub wechselt mit dem Mac zusammen in den Ruhezustand, dabei wird das USB-Laufwerk allerdings nicht korrekt abgemeldet sorgt beim Erwachen des Systems für den entsprechenden Warnhinweis.

Die Ejectify-App will dies verhindern, indem sie die Laufwerke automatisch abmeldet, wenn der Mac in den Ruhezustand wechselt und sie wieder anmeldet, wenn der Rechner wieder aufgeweckt wird. Damit verbunden bietet sich eine Reihe von Einstellungsmöglichkeiten, so kann man beispielsweise festlegen, ob nur bestimmte Laufwerke so behandelt werden sollen oder ob die App beispielsweise auch in Verbindung mit dem Bildschirmschoner oder dem Ruhezustand des Bildschirms in Verbindung aktiv werden soll.

Ejectify ist zum Preis von 3 Euro über die Webseite des Entwicklers erhältlich. Alternativ bietet Mouthaan seine Anwendung über Github kostenlos zum selbst kompilieren an.