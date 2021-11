SmartWings kündigt neue HomeKit-Jalousien an

Der Anbieter SmartWings hat ein breites Portfolio an mit HomeKit kompatiblen Jalousien angekündigt und will seine smarten Rollos in verschiedenen Ausführungen und Größen in Kürze auch in Deutschland anbieten.

Standardmäßig bietet SmartWings als Sonnenschutz und Verdunkelungslösung verwendbare Jalousien aus verschiedenen Materialien an, die sich mit einem Fernbedienungssystem des Herstellers steuern lassen. Die neuen HomeKit-Jalousien von SmartWings erweitern diesen Produktbereich nun um eine integrierte Siri-Steuerung und die Anbindung an Apples Home-App.

SmartWings bereitet aktuell 15 verschiedene HomeKit-Rollos für den Vertrieb in Deutschland vor, bislang fehlen uns allerdings noch die Preise sowie die verfügbaren Größen. Zur Einordnung: In den USA bietet der Hersteller seine Standardrollos zu Preisen ab knapp 170 Dollar an und hält diese für Fensterbreiten zwischen 50 Zentimeter und mehr als 2 Meter vor.

Bei den aktuell von SmartWings mit HomeKit-Anbindung beworbenen Rollos handelt es sich um Jalousien mit verschiedenen Stoffdesigns, die innen um eine Verdunkelungsschicht ergänzt wurden und somit zur vollständigen Raumabdunkelung und obendrein als UV-Schutz verwendet werden können.

Für die Montage ist kein Stromanschluss erforderlich. Die Jalousien sind mit einem Akku ausgestattet und können über ein USB-Netzteil oder einen Zusatzakku geladen werden. Optional ist ein ein kleines Solarpanel für die Stromversorgung erhältlich. Eine Akku-Füllung soll bis zu 600 Jalousiefahrten ermöglichen. Die Motorengeräusche sollen dabei flüsterleise sein.

Über Details zur HomeKit-Anbindung schweigt sich der Hersteller bislang noch aus. Während die für Alexa und Google Home erhältliche Variante der Jalousien auf Zigbee setzt, ist mit Blick auf die HomeKit-Anbindung nur von einem „smarten Motor“ die Rede, der sich mit Apple TV, HomePod, iPad oder iPhone verbinden kann. Dies deutet zunächst einmal klar auf eine Bluetooth-Verbindung hin.

Einen Termin für den Verkaufsstart der neuen HomeKit-Rollos in Deutschland haben wir noch nicht. Mit Blick auf die Verkaufsvorbereitungen bei Amazon gehen wir allerdings von einer baldigen Verfügbarkeit aus.