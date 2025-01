Mac-App „Dyet“ färbt Ordner analog zu Finder-Tags ein

Die Anwendung Dyet will Mac-Nutzer dabei unterstützen, auf visuellem Weg für Ordnung und Überblick im Finder zu sorgen. Ihr könnt damit einfach und systematisch die Farbe der Ordnersymbole verändern.

Standardmäßig sind die Ordnersymbole von macOS ja allesamt blau eingefärbt. Die App „Dyet“ bietet nun die Möglichkeit, den Verzeichnissen beliebige andere Farben zuzuweisen. Vorausgesetzt wird dabei allerdings, dass ihr mit den Finder-Tags von Apple arbeitet. „Dyet“ macht nämlich nichts anderes, als diese Farbzuweisungen auf den kompletten Ordner zu übertragen.

Gut gefällt uns an dem „Dyet“ zugrundeliegenden System, dass hier nicht automatisch alle auf dem Mac vorhandenen Dateien einbezogen werden, sondern man über die Einstellungen der App festlegen kann, in welchen Bereichen das Konzept Anwendung finden soll. Beispielsweise kann man die Einfärbung somit auf das eigene Home-Verzeichnis oder auch nur den Bereich „Dokumente“ beschränken. Die Ordner müssen dabei nicht zwingend alle an einer Stelle liegen, man kann die Farbfunktion über die Einstellungen der App auch mehreren Bereichen unabhängig voneinander zuweisen.

In den Einstellungen der App findet sich darüber hinaus die Möglichkeit, die durch das Betriebssystem vorgegebenen Farben der Tags zu überschreiben, sodass die Verzeichnisse mit alternativen Farbtönen belegt werden können. Zudem könnt ihr hier festlegen, ob neue Verzeichnisse nach ihrem Hinzufügen automatisch eingefärbt werden sollen.

App-Preis lässt sich bei Gumroad frei bestimmen

Die App ist sowohl über Gumroad als auch über den Mac App Store erhältlich. Wenn ihr bei Gumroad kauft, könnt ihr den Preis für die Anwendung selbst bestimmen. Die im Mac App Store angebotene Version ist zum Preis von 2,99 Euro erhältlich.

Der Entwickler von „Dyet“ hat noch verschiedene weitere Mac-Anwendungen im Portfolio. Mit Fasa kann man beispielsweise in die Zwischenablage kopiertes Bild direkt als Datei sichern, während Clotski ein Bilder-Browser für die Menüleiste ist.