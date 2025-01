Telekom und RTL: Die nächsten 5 Jahre wird kooperiert

Die Deutsche Telekom und RTL Deutschland haben bekannt gegeben, ihre bestehende Zusammenarbeit fortzusetzen. Wie beide Unternehmen mitteilten, bleibt der Streamingdienst RTL+ bis mindestens 2030 ein fester Bestandteil der meisten MagentaTV-Tarife. Damit sollen MagentaTV-Kunden weiterhin Zugriff auf zahlreiche Inhalte des Anbieters erhalten.

Das Portfolio von RTL+ umfasst nach eigenen Angaben über 55.000 Programmstunden. Dazu zählen Reality-Formate wie „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ oder „Das Sommerhaus der Stars“, sowie Live-Sport, unter anderem Übertragungen der UEFA Europa League, der NFL und MMA-Events. Auch bekannte Serien wie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ sind weiterhin Teil des Angebots. MagentaTV-Kunden können die Inhalte über die Telekom-eigene Hardware oder über weitere Plattformen von RTL+ nutzen.

Kooperation soll ausgebaut werden

Beide Partner heben die Bedeutung der Kooperation hervor. Wolfgang Metze, Geschäftsführer Privatkunden der Telekom Deutschland, betonte, dass die Verlängerung es erlaube, Kunden auch in Zukunft ein umfassendes Unterhaltungsangebot zu bieten. RTL Deutschland-CEO Stephan Schmitter bezeichnete die Partnerschaft als wichtigen Bestandteil der unternehmenseigenen Strategie SHINE 2030, die darauf abzielt, RTL+ als führenden deutschen Streamingdienst zu etablieren.

Das Angebot von RTL+ wird in der Premium-Version „RTL+ MAX“ um Musik und Hörbücher ergänzt, was MagentaTV-Kunden optional hinzubuchen können. Laut RTL Deutschland verzeichnet der Dienst regelmäßig steigende Nutzungszahlen, was nach Ansicht des Unternehmens die Attraktivität des Angebots unterstreicht.

Zusätzliche Sender und Inhalte

Neben den On-Demand-Inhalten steht MagentaTV-Kunden über RTL+ auch das gesamte Free- und Pay-TV-Angebot von RTL Deutschland zur Verfügung. Dazu gehören neun Free-TV-Sender wie RTL HD, VOX HD und SUPER RTL HD sowie vier Pay-TV-Sender, darunter RTL Crime HD und GEO Television HD. Dieses Angebot soll sicherstellen, dass Nutzer sowohl lineare als auch digitale Inhalte aus einer Hand beziehen können.