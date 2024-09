Mac-App CompressX: Jüngstes Update führt neue „Drop Zone“ ein

Für die beliebte Mac-Applikation CompressX, die Anwendern die einfache Komprimierung vorhandener Videodateien ermöglicht, steht ein größeres Update zur Installation bereit. Vorneweg wichtig zu wissen: Die Software wurde ursprünglich als kostenfreie Anwendung angeboten, mittlerweile verlangt Entwickler Hieu Dinh von Neukunden eine Lizenzgebühr in Höhe von 24 US-Dollar.

CompressX basiert auf dem quelloffenen Industriestandard FFmpeg. FFmpeg selbst erfordert jedoch umfassende Vorkenntnisse, weshalb CompressX als vereinfachte Lösung dient, um die Vielzahl von Funktionen über eine schlichte grafische Oberfläche zugänglich zu machen. Die Anwendung ist dabei auf die effiziente Kompression von Videodateien spezialisiert, bei der die Dateigröße signifikant reduziert wird, ohne die Videoqualität allzu stark zu beeinträchtigen.

Neue “Drop Zone” verfügbar

Mit dem aktuellen Update führt CompressX die sogenannte “Drop Zone” ein. Diese Funktion ermöglicht es euch, zu komprimierende Dateien einfach per Drag-and-Drop in einen speziellen Bereich zu ziehen, wo diese dann direkt bearbeitet werden. Dies soll den Arbeitsablauf beschleunigen und den Umgang mit der Software weiter vereinfachen. Zudem ist CompressX jetzt auch über die Menüleiste des Mac erreichbar. Anwender können die App somit nutzen, ohne sie permanent geöffnet halten zu müssen, was laut dem Entwickler die Zugänglichkeit verbessert.

Neben neuen Funktionen gibt es auch Verbesserungen bestehender Elemente. Die Einstellungen wurden überarbeitet, um die Handhabung zu vereinfachen, zudem wurden visuelle Anpassungen bei der Anzeige des Dunkelmodus vorgenommen, um die Bedienung in dunkler Umgebung zu optimieren. Weiterhin wurden Fehlerkorrekturen vorgenommen, die unter anderem Probleme mit der PNG-Kompression und der Videoauflösung beheben.

Das Update steht ab sofort zur Verfügung. Bestandskunden können die Aktualisierung über das Einstellungsmenü der App herunterladen.