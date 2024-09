Schon Mitte September: Früher Start von macOS Sequoia erwartet

Apple könnte die neueste Version seines Mac-Betriebssystems macOS in diesem Jahr ungewöhnlich früh veröffentlichen. Interne Dokumente, die dem Apple-Blog MacRumors vorliegen sollen, deuten darauf hin, dass macOS 15.0 Sequoia bereits Mitte September der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird.

Dies wäre die früheste Freigabe eines macOS-Upgrades im Verlauf der zurückliegenden zehn Jahre. Die letzte Version, die deutlich vor dem späten Herbst veröffentlicht wurde, war OS X 10.8 “Mountain Lion”, das am 25. Juli 2012 freigegeben wurde – ifun.de berichtete.

Gleichzeitige Freigabe mit iOS?

In den vergangenen Jahren veröffentlichte Apple neue macOS-Versionen üblicherweise mit einem deutlichen Abstand zu den Aktualisierungen für iOS und iPadOS. Meist wurden die Mac-Updates erst im Oktober, stellenweise sogar im November, freigegeben. So erschienen die letzten drei großen Updates wie folgt: macOS 11 “Big Sur” am 12. November 2020, macOS 12 “Monterey” am 25. Oktober 2021 und macOS 13 “Ventura” am 24. Oktober 2022. Erst mit macOS 14 “Sonoma” im Jahr 2023 rückte der Veröffentlichungszeitpunkt auf den 26. September vor.

Ein mögliches Szenario, das in diesem Jahr diskutiert wird, ist eine gleichzeitige Veröffentlichung von macOS und iOS, Apples iPhone-Betriebssystem. Wir gehen davon aus, dass die für heute Abend angesetzte iPhone-Präsentation, bei der neben dem neuen iPhone 16 auch neue Modelle der Apple Watch sowie neue AirPods erwartet werden, Aufschluss über Apples Terminplan geben wird.

iOS meist eine Woche nach dem Event

Im vergangenen Jahr präsentierte Apple das iPhone 15 am Dienstag, den 12. September 2023. Dabei nutzte das Unternehmen aus Cupertino die Gelegenheit, um auch die Veröffentlichungstermine der anstehenden Software-Updates bekannt zu geben: iOS 17, iPadOS 17 und watchOS 10 wurden für den 18. September angekündigt, also nur wenige Tage nach dem Event.

Sollte Apple seinem gewohnten Rhythmus folgen, könnten iOS 18, iPadOS 18 und watchOS 11 bereits am 16. September 2024, also rund eine Woche nach der Vorstellung des iPhone 16, zum Herunterladen bereitstehen – in diesem Jahr dann vielleicht gleichzeitig mit macOS 15 “Sequoia”.