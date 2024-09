Roborock: Das sind die neuen Modelle und Preise zur IFA 2024

Im Rahmen der Berliner Funkausstellung IFA hat der beliebte Saugroboter-Produzent Roborock seine neuen Reinigungsgeräte präsentiert und sich dabei vor allem auf die Vorstellung zweier Highlights konzentriert: dem gänzlich neuen Saugroboter Qrevo Curv und dem Zeo Lite, dem zweiten Waschtrockner im Portfolio.

Insgesamt wurden vier neue Produkte vorgestellt: zwei Saugroboter, ein kabelloser Staubsauger und ein Waschtrockner.

Roborock Qrevo Curv

Der Qrevo Curv ist ein Saugroboter, der dank eines AdaptiLift-Chassis unterschiedliche Bodenarten bewältigen kann. Drei voneinander unabhängige Räder ermöglichen es dem Gerät, sich um bis zu 10 Millimeter anzuheben, um Hindernisse zu überwinden. Auch Türschwellen von bis zu 4 Zentimetern sollen kein Problem darstellen. Zudem ist der Saugroboter mit einem Dual Anti-Tangle System ausgestattet, welches verhindert, dass sich Haare in den Bürsten verheddern.

Die Seitenbürste des Qrevo Curv sei mit der bereits bekannten FlexiArm-Technologie ausgestattet, die es dem Saugroboter ermöglicht, auch in schwer zugängliche Ecken vorzudringen. Dabei besitzt der Qrevo Curv eine Saugkraft von 18.500 Pascal. Begleitet wird das neue Modell von einer All-in-One-Dockingstation, die sich unter anderem um die Reinigung der Wischmopps mit heißem Wasser kümmert. Der Qrevo Curv hat einen Listenpreis von 1.499,99 Euro.

Roborock Zeo Lite

Zweites Highlight ist der Zeo Lite, ein Waschtrockner, der den bereits am Markt verfügbaren Zeo One ergänzt. Der Zeo Lite setzt auf die sogenannte Zeo-cycle-Technologie. Dabei wird das Trocknen bei moderaten Temperaturen durchgeführt, um empfindliche Stoffe zu schonen. Das System nutzt das Material Zeolith, um die Feuchtigkeit aus der Wäsche zu ziehen, ohne auf hohe Temperaturen zurückgreifen zu müssen. Der Zeo Lite hat ein Fassungsvermögen von 10 Kilogramm beim Waschen und 6 Kilogramm beim Trocknen. Ein kompletter Zyklus soll in etwa einer Stunde abgeschlossen sein. Der Listenpreis liegt mit 999 Euro satte 300 Euro unter dem Zeo One.

Qrevo Slim und Roborock H5

Darüber hinaus hat Roborock auch den Qrevo Slim vorgestellt (Listenpreis: 1.299,99 Euro), eine besonders flache Variante des Qrevo-Saugroboters, der es auf eine Höhe von nur 8,2 Zentimetern bringt, und den Roborock H5 (Listenpreis: 299,99 Euro), einen kabellosen Handstaubsauger. Der Qrevo Slim verfügt über eine fortschrittliche 3D-Navigation und Hinderniserkennung, während der H5 eine hohe Saugleistung mit einem leichten Design kombiniert.

Mit der neuen Produktreihe wolle Roborock nach eigenen Angaben die Reinigungsarbeit in den Haushalten weiter automatisieren und vereinfachen. Die Modelle sollen ab September im Handel erhältlich sein.

