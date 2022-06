Mac-App Alfred: Version 5 mit Early-Access im Anmarsch

Mit seinem an sich schon umfangreichen Basis-Funktionsumfang lässt sich Alfred kostenlos laden und nutzen. Will man alle Funktionen der Anwendung nutzen, muss man über den Kauf des sogenannten Powerpacks zur Vollversion upgraden. Der Preis hierfür liegt umgerechnet bei knapp 40 Euro für die jeweils aktuelle Hauptversion beziehungsweise knapp 70 Euro für lebenslange Upgrades.

Unterm Strich bringt Alfred einen nennenswerten Produktivitätsschub bei der Arbeit am Mac. Die App blendet ähnlich wie Apples Spotlight per Kurzbefehl ein Eingabefenster ein, über das man mithilfe von modifizierbaren Kürzeln beispielsweise gezielten Suchen auf bestimmten Webseiten ausführen, Apps starten oder einfach nur schneller und effektiver als mit Apples Bordmitteln auf dem Mac suchen kann. Ebenso lassen sich auch verschiedenste Systemfunktionen bis hin zum Ausschalten des Rechners direkt über das Eingabefenster von Alfred ausführen. Darüber hinaus stehen mit den von Alfred angebotenen Powerpacks tiefgreifende Integrations- und Automationsfunktionen zur Verfügung.

Die Entwickler der Produktivitäts-App Alfred haben ihr nächstes großes Update angekündigt. Mit der kommenden Version 5 dürfen Anwender einmal mehr eine Reihe von Funktionserweiterungen und Verbesserungen erwarten. Wer das Update schon vor der offiziellen Veröffentlichung testen will, kann sich bei den Entwicklern für das Early-Access-Programm einschreiben. Der Vorabtest soll in Kürze anlaufen.

