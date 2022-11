Mac-Anwendungen von MacPlus und Objective Developement günstiger

Mit MacPlus Software und Objective Development bieten am heutigen Montag noch zwei bekannte Entwicklerstudios ihre Mac-Anwendungen vergünstigt an. Als Aushängeschilder dürften euch hier insbesondere Command-Tab Plus und Little Snitch bekannt sein, doch auch die sonstigen von diesen Entwicklern veröffentlichten Apps sind einen Blick wert.

MacPlus Software hatten wir zuletzt im Zusammenhang mit der Neuentwicklung Stage View erwähnt. Die Anwendung erweitert Apples mit macOS Ventura eingeführten Stage Manager um die Option, durch das Einblenden einer Vorschauleiste mit dem Inhalt der von Stage Manager gruppierten Fenster für mehr Übersicht zu sorgen.

Seit geraumer Zeit bekannte Klassiker aus dem Hause MacPlus sind dagegen Anwendungen wie Command-Tab Plus für den schnellen Wechsel zwischen Programmen und den mit diese geöffneten Fenstern oder die Dock-Erweiterung Active Dock, die als Ersatz für das Standard-Dock von macOS ebenfalls beim Wechsel zwischen Apps und Fenstern unterstützen will.

Im Rahmen der aktuellen Sonderaktion von MacPlus Software gibt es mit dem Rabattcode BLACKFRIDAYUA2022 20 Prozent Preisnachlass auf die Anwendungen der Entwickler.

Little Snitch, LaunchBar & Co. zum halben Preis

Gleich um die Hälfte vergünstigt bieten die aus Wien stammenden Entwicklern Objective Development momentan ihre Mac-Anwendungen an. Allem voran dürften hier die Apps LaunchBar und Little Snitch bekannt sein.

LaunchBar präsentiert sich als universelle Suche über Programme, Dateien, Kontakte und Lesezeichen, die Musik-Mediathek, Suchmaschinen und mehr hinweg und will sich als effektivere Alternative zur Standard-Suchfunktion von macOS erweisen. Little Snitch ist als Firewall in die Gegenrichtung zu sehen und unterstützt euch dabei, den Datenverkehr von Anwendungen zu überwachen und klar zu definieren, welche der auf dem Mac installierten Apps überhaupt und in welchem Umfang nach außen kommunizieren dürfen.

Beide Aktionen laufen im Rahmen der aktuellen Black-Friday-Rabatte nur noch am heutigen Montag.