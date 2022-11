Elegantes E-City-Bike: Eleglide Citycrosser ausgefahren

Sobald eine Bremse betätigt wird (diese sind elektrisch mit dem Motor verbunden) wird der Antrieb automatisch deaktiviert. Zudem können eine Handvoll Voreinstellungen über ein verstecktes Menü konfiguriert werden. Wer sich für diese interessiert wirft einen Blick in das deutschsprachige Handbuch, das wir euch an dieser Stelle (inklusive der Bauanleitung) einfach mal eingescannt haben:

Der Akku bringt es dabei auf eine mögliche Unterstützung von bis zu 65 Kilometer. Geladen wird dieser über das mitgelieferte Netzteil, das sich zwar auch dann verbinden lässt, wenn der Akku noch im Fahrrad eingesteckt im Hof steht, seinerseits aber deutlich bequemer an der Steckdose in den eigenen vier Wänden eingesetzt werden kann. Vor allem mit Blick auf die Aufladezeit von etwa sechs Stunden sollte man den Akku zum Laden besser aus dem Rad entnehmen.

Wie gesagt, unsere Messlatte in Sachen günstiges E-Bike ist das A20. Im direkten Vergleich macht der seit September 2022 im Handel erhältliche „Citycrosser“ von Eleglide einen um Welten wertigeren Eindruck, setzt auf rostfreie Bauteile und eine dezente Motorsteuerung, die am linken Lenkerseite auf ihren Einsatz wartet.

Wer möchte kann hier also selbst Hand anlegen – wir haben den zusätzlichen Gasgriff in der Verpackung gelassen und fahren lieber auf Nummer sicher.

Der Citycrosser ist für den Einsatz auf deutschen Straßen ausgelegt und verzichtet ab Werk auf den bei vielen Import-Fahrrädern verbauten Gasgriff, mit dem sich der E-Motor auch ohne aktives Treten nutzen lässt. Was als Eingeständnis an die deutschen Verkehrsvorschriften verbucht werden darf, gleich der Anbieter durch eine Gratis-Dreingabe wieder aus und liefert das Rad mit einem zusätzlichen Gasgriff (und einem optisch baugleichen für die andere Seite) aus, die für den Einsatz auf Privatgelände nachgerüstet werden können.

Nach wie vor sind wir am ehesten auf der Suche nach einem elektrischen Fun-Bike. Also einem motorisierten Drahtesel, der eine deutsche Straßenzulassung besitzt, nicht zu groß ist und bei gelegentlichen Fahrten in die Innenstadt unterstützend zur Hand beziehungsweise zum Fuß geht.

In das Abenteuer E-Bike haben wir uns im vergangenen Dezember gestürzt und wurden, trotz zugegeben geringer Ansprüche, gleich im ersten Anlauf enttäuscht. Der erste Kandidat, das kompakte E-Faltrad A20 des Anbieters ADO neigte schon nach wenigen Monaten im Einsatz dazu, Rost anzusetzen und fiel mit seinem Klappmechanismus negativ auf, der das schnelle Falten des Fahrrads immer schwergängiger und die Entnahme des Akkus so immer herausfordernder machte. Unsere Berücksichtigung des ADO A20 haben wir inzwischen aktualisiert, uns aber dennoch nicht entmutigen lassen und die Augen weiter aufgehalten.

