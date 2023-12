Luminar Neo wechselt komplett zum Abo-Modell

Der Foto-Editor Luminar Neo setzt vom kommenden Jahr an in vollem Umfang auf ein Abo-Modell. Die App ist erst knapp zwei Jahre alt und wurde damals als Nachfolger von Luminar AI in den Markt eingeführt. Die Anwendung setzt bei der Bearbeitung von Bildern besonders auch auf KI-Funktionen und verspricht gleichermaßen eine einfache Benutzung wie auch vielseitige und leistungsfähige Bearbeitungswerkzeuge.

Während sich die Software aktuell noch alternativ zu den bereits verfügbaren Abo-Optionen auch zum Festpreis erwerben lässt, fällt diese Option im Januar unter den Tisch. Luminar Neo wird dann ausschließlich als Abo-Software erhältlich sein. Die Entwickler begründen diesen Schritt damit, dass sie den Zugriff auf die neusten Funktionen ihrer Software für alle Kunden vereinfachen wollen. Der Kauf eines Pro-Abonnements sei der bequemste Weg dorthin.

Unterm Strich halten sich die Luminar-Entwickler dabei an die schon von anderen Anwendungen erprobten Konzepte. Sie versprechen regelmäßige Updates und Funktionserweiterungen, so sollen Abonnenten beispielsweise zweimal pro Jahr in den Genuss von großen Produktaktualisierungen kommen, während kleinere Updates mit Leistungsverbesserungen und Fehlerbehebungen öfter und nach Bedarf erscheinen.

Interessant für Nutzer, die sich jetzt noch eine Version der Software als Einmalkauf sichern wollen, dürfte die aktuelle Rabattaktion von Luminar Neo sein. Die unbefristete Lizenz wird hier gerade für 99 Euro anstelle von 645 Euro angeboten. Im Preis inbegriffen ist der sogenannte „2023/24 Creative Journey Pass“, der den Zugriff auf die KI-Werkzeuge der App bis Ende 2024 sichert. Anschließend lässt sich die App zwar weiter verwenden, man bleibt aber bei Updates und KI-Funktionen außen vor.

Wie der Wechsel zum Abo-Modell im Detail aussieht und was ihr zukünftig mit welchen Lizenzen von Luminar Neo noch anfangen könnt, haben die Entwickler hier dargelegt.