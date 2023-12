Mac-Gaming: Jetzt fehlen nur noch die AAA-Titel

Die Wörter Mac und Gaming ließen sich lange Zeit nur bedingt in einem Satz unterbringen. Mit den von Apple selbst entwickelten M-Prozessoren soll sich dies ändern. Im Interview mit dem US-Magazin Inverse gibt sich der für das Produktmarketing der Apple-Computer zuständige Manager Gordon Keppel zuversichtlich, und sieht den Mac dank der neuen Apple-Prozessoren auf dem direktem Weg zu einer relevanten Gaming-Plattform.

Beim Mac passt Keppel zufolge seit der Umstellung auf Apple-Prozessoren nicht nur die Rechen- und Grafikleistung, sondern bekommen Gamer auch ein erstklassiges Gesamterlebnis geboten, das sie so auf anderen Plattformen nicht finden. Der Apple-Mitarbeiter denkt hier insbesondere an die hochwertigen Displays und die Qualität der integrierten Lautsprecher.

Wenn ich also vor einem System sitze, das leistungsfähig ist, großartig aussieht, großartig klingt und dabei nicht unglaublich heiß wird – dann ist das ein großartiges Gaming-Erlebnis.

Gaming-Durchbruch dank Apple-Prozessoren

Der große Durchbruch kam Keppel zufolge mit der Einführung der Apple-Prozessoren. Auf jedem mit diesen Chips ausgestatteten Mac könne man nun fantastisch AAA-Titel spielen. Die Titel dieser Premiumkategorie standen lange Zeit nur auf Konsolen oder Windows-Maschinen zur Verfügung. Inzwischen sind dem Apple-Manager zufolge mehrere zehn Millionen Macs mit Apple-Prozessoren ausgestattet und somit für diese Titel prädestiniert.

Screenshot aus „Death Stranding“ (kommt im Januar auf den Mac)

Aus solchen Aussagen lässt sich allerdings auch raushören, dass Apple derzeit noch darauf angewiesen ist, dass die Spieleentwickler entsprechend mitziehen. Bei der Auswahl hochkarätiger Spiele gibt es auf dem Mac weiterhin sehr viel Luft nach oben. Allerdings zeigen Veröffentlichungen wie „Resident Evil“ und das angekündigte „Death Stranding“, dass sich hier durchaus schon etwas tut.

Apple setzt allerdings alles daran, diesen Zustand dauerhaft zu ändern. Dieses Ziel soll bereits die Entwicklung der Apple-Prozessoren massiv beeinflusst haben.

Bevor ein Chip überhaupt existiert, wird Gaming bereits in den frühen Planungsphasen und dann auch während der gesamten Entwicklung einbezogen.

Gaming-Anekdoten aus alten Mac-Tagen

Der Artikel bei Inverse wurde in englischer Sprache veröffentlicht, ist für an dem Thema interessierte Menschen aber in jedem Fall ein Lesetipp. Der Autor hat auch ein paar nette Anekdoten aus alten Mac-Tagen auf Lager. So weiß heute kaum noch jemand, dass das Erfolgsspiel „Halo“ eigentlich auf dem Mac erscheinen sollte und im Jahr 1999 sogar von Steve Jobs auf der Apple-Messe Macworld präsentiert wurde. Zu Jobs’ Ärger hat Microsoft im darauf folgenden Jahr allerdings die Rechte an der Bungie-Entwicklung gekauft.