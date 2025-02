Neuer Thriller: „The Gorge“ startet auf Apple TV+

Zum Wochenende startet heute der Spielfilm „The Gorge“ weltweit auf Apple TV+. Der Thriller wurde von Scott Derrickson inszeniert und ist nicht etwa lizenziert, sondern eine Produktion von Apple Original Films in Zusammenarbeit mit Skydance Media.

In den Hauptrollen sind Miles Teller (Whiplash) und Anya Taylor-Joy (The Queen’s Gambit) zu sehen. Zu den weiteren Darstellern gehören unter anderem Sigourney Weaver (Alien) und Sope Dirisu (The Huntsman).

Der Film feierte am 13. Februar 2025 seine Weltpremiere in Los Angeles, wo unter anderem die Hauptdarsteller sowie Mitglieder des Produktionsteams anwesend waren.

Eine geheimnisvolle Bedrohung

Im Mittelpunkt von „The Gorge“ stehen zwei Einsatzkräfte, die an entgegengesetzten Positionen einer weitläufigen, geheim gehaltenen Schlucht postiert sind. Ihre Aufgabe ist es, die Menschheit vor einer nicht näher definierten Bedrohung zu schützen, die sich in der Schlucht befinden soll. Obwohl sie nur aus der Ferne kommunizieren können, entwickeln sie eine Verbindung, während sie ihre Wachsamkeit bewahren müssen, ohne die genaue Natur der Bedrohung zu kennen. Erst als die tatsächliche Gefahr erkennbar wird, stehen sie vor der Herausforderung, zusammenzuarbeiten, um schlimmere Konsequenzen abzuwenden.

Laut Apple verbindet der Film Elemente eines Actionthrillers mit psychologischen Momenten. Während die beiden Protagonisten ihre Mission erfüllen, werden sie zunehmend mit ihren eigenen Ängsten und Unsicherheiten konfrontiert. Dies soll dazu beitragen, die Charaktere über die übliche Thriller-Dynamik hinaus zu vertiefen und das Publikum stärker in ihre Entwicklung einzubinden.

Apple TV+ erweitert mit „The Gorge“ sein Angebot an Spielfilmen, die ausschließlich über den hauseigenen Streaming-Dienst abrufbar sind. Der Film ist ab heute weltweit abrufbar.