Looks Like Rain: Regenübersicht mit neuer Version für macOS 26

Die für macOS, iPadOS und iOS verfügbare App Looks Like Rain richtet sich an Nutzer, die Wetterdaten übersichtlich und ohne Umwege abrufen möchten. Sie zeigt Vorhersagen für die kommenden zehn Tage an und erlaubt es, stundenweise Entwicklungen nachzuvollziehen.

Dabei fokussiert sich die App auf die Anzeige von Niederschlägen. In Looks Like Rain lässt sich beispielsweise erkennen, ob ein Regenschauer den ganzen Tag anhält oder nur zu bestimmten Uhrzeiten auftritt. Zusätzlich bietet die Anwendung eine Kurzansicht der nächsten Stunden und kann, sofern regionale Daten verfügbar sind, auch minutengenaue Niederschlagsprognosen anzeigen.

Grundfunktionen und Abo-Modell

In der Basisversion stehen Vorhersagen für Temperatur, Niederschlag und Wind kostenlos zur Verfügung. Nutzer können einzelne Tage antippen, um detaillierte Diagramme zu öffnen. Neben der unbeschränkten Suche lässt sich ein Standort als Favorit speichern.

Für erweiterte Funktionen ist ein Abonnement nötig. Dieses ergänzt ein Symbol in der Menüleiste mit Schnellzugriff, bietet Widgets für den Desktop oder das Benachrichtigungszentrum und erlaubt das Speichern mehrerer Standorte. Die Daten werden über iCloud zwischen iPhone, iPad und Mac synchronisiert. Das Abonnement kostet sehr überschaubare zehn Euro pro Jahr oder zwei Euro im Monat und lässt sich zunächst eine Woche lang kostenlos testen.

Erstes Update seit Herbst 2024

Mit Version 1.2 erhält die App erstmals seit Sommer 2024 ein größeres Update. Es bringt Unterstützung für die aktuellen Betriebssystemversionen sowie eine Vielzahl neuer Widgets. Dazu zählen kombinierte Darstellungen, kleinere Varianten und experimentelle Formate wie ein kreisförmiges Widget.

Außerdem können Widgets nun unabhängig von der App im Dunkelmodus laufen. In der Detailansicht eines Tages finden sich zusätzliche Informationen zu Wind und Luftfeuchtigkeit, die durch Wischen erreichbar sind. Neu ist auch, dass das Symbol in der Menüleiste aktuelle Wetterbedingungen direkt anzeigen kann.