macOS Tahoe bietet euch deutlich mehr Gestaltungsmöglichkeiten

macOS 26 Tahoe ist gewöhnungsbedürftig, keine Frage. Allerdings legt Apple in diesem Jahr einen Schwerpunkt auf eine anpassbare Benutzeroberfläche. Nutzer können das Aussehen des Systems mit einer Vielzahl an Einstellungen verändern.

Neben dem bekannten Hell- und Dunkelmodus stehen zusätzliche Effekte und neue Varianten für Symbole und Widgets zur Verfügung. Die Flexibilität reicht so weit, dass sich mehr als 20 verschiedene Kombinationen ergeben, wenn alle Optionen berücksichtigt werden.

Unterschiede in Hell- und Dunkelmodus

Im Standardzustand startet das System in einem hellen Modus mit halbtransparenten Elementen. Diese Transparenzen zeigen sich unter anderem in der Menüleiste, im Dock und in Finder-Fenstern. Wer diese Darstellung nicht möchte, kann in den Bedienungshilfen im Bereich Sehen > Anzeige die Option „Transparenz reduzieren“ aktivieren.

Dadurch verschwinden die Glaseffekte, Menüleiste und Dock wirken wieder traditioneller. Wird zusätzlich die Einstellung „Kontrast erhöhen“ gewählt, erscheinen Fensterrahmen deutlicher, Farben systemeigener Bedienelemente werden dunkler und besser abgegrenzt.

Im Dunkelmodus gelten die gleichen Prinzipien. Transparenz und Glaseffekte sind standardmäßig aktiv und können bei Bedarf abgeschaltet werden. Mit erhöhtem Kontrast treten Bedienelemente stärker hervor, die Farbunterschiede fallen jedoch weniger klar aus als im hellen Modus.

Neue Stile für Symbole und Widgets

Eine weitere Neuerung in Tahoe betrifft die Gestaltung von Symbolen und Widgets. Neben der Standarddarstellung lassen sich dunkle oder farblose Varianten aktivieren. Die „Klar“-Darstellung entfernt dabei fast alle Farben, was die Lesbarkeit deutlich erschwert. Auch die Option „Eingefärbt“ kann zu Problemen führen. Zwar lassen sich Symbole in einer einheitlichen Farbe anzeigen, doch in manchen Farbtönen sind sie schwer unterscheidbar.

Apple bietet damit zwar eine breite Auswahl an Anpassungen, nicht jede Kombination ist jedoch praktisch im Alltag. Wer experimentiert, sollte darauf achten, dass Lesbarkeit und klare Strukturen erhalten bleiben. Insgesamt stehen drei zentrale Stellschrauben bereit: der Hell- oder Dunkelmodus, Transparenz- und Kontrasteinstellungen in den Bedienungshilfen sowie die neue Stilwahl für Symbole und Widgets.