Looks Like Rain: Regenbericht für Mac, iPad und iPhone

Die Neuveröffentlichung Looks Like Rain versorgt euch mit einer Wettervorhersage, die sich vor allem auf die Niederschlagswahrscheinlichkeiten im Laufe der kommenden Stunden und der nächsten Tage konzentriert. Dafür nutzt die erst dieser Woche im App Store verfügbare Universal-Applikation, eingefärbte Balken, die das schnelle Einschätzen der Wetterlage ermöglichen.

Umfangreiche Basisfunktionen

Eine attraktive und neue Umsetzung in einer ansonsten schon recht vollen Anwendungskategorie, die euch mit einer umfangreichen Gratisofferte zum Test einlädt: So lässt sich die Basisversion von Looks Like Rain kostenlos aus dem App Store laden und sowohl auf dem Mac als auch auf Apples Mobilgeräten installieren, ohne hier mit nennenswerten Einschränkungen konfrontiert zu werden.

Im Gegenteil: Auch die kostenlose Basisversion versorgt euch mit dem vollständigen Wetterüberblick, lässt aber das Sichern zusätzlicher Favoriten vermissen, verzichtet auf Desktop-Widgets und Benachrichtigungen und zeigt euch auch kein App-Symbol in der Menüleiste an. Wer diese Zusatzfunktionen ebenfalls nutzen möchte, der zahlt für die Vollversion von Looks Like Rain 10 Euro jährlich.

Einfaches Balkensystem

Alle anderen können die Anwendung auch so verwenden und sich über niederschlagsreiche und niederschlagsarme Tage informieren lassen. Dabei ist das Balkensystem schnell verstanden. Ein roter Strich zeigt die aktuelle Uhrzeit an. Je dunkelblauer die Farbe der Balken, um so heftiger den erwartete Regen. Graue Bereiche markieren einen bewölkten Tag, ein helles Blau signalisiert die Aussicht auf einen strahlend klaren Himmel.

Looks Like Rain ist nur 10 Megabyte klein, nutzt die von Apple bereitgestellten Wetterdaten und wird in Vancouver entwickelt. Die netten Benutzeroberfläche und das minimalistische Design machen „Looks Like Rain“ zu einem unaufdringlichen Alltagsplaner am Mac.