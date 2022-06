„Look Around“ in Apple Karten in Berlin und weiteren Städten verfügbar

Apple hat seine Karten-App erneut aktualisiert und weitere „Look Around“-Inhalte eingebunden. So stehen jetzt auch Berlin, Hamburg und Leipzig in der Fotoansicht von Apples „Street View“-Alternative zur Verfügung. Danke an dieser Stelle für eure Hinweise, wenn ihr weitere Städte und Regionen entdeckt, in denen Apple die „Umsehen“-Funktion freigeschaltet hat, könnt ihr dies gerne noch nachtragen.

Apples „Look Around“ ist in Deutschland im April gemeinsam mit dem neuen Kartenmaterial von Apple Maps gestartet, zunächst war die Fotoansicht allerdings nur für München verfügbar. Seither reicht Apple schubweise weitere Städte nach, so wurden im Mai die Regionen Stuttgart und Frankfurt ergänzt und seit Mitte Juni lassen sich auch verschiedene Städte in der Rhein-Ruhr-Region erkunden, darunter Köln, Düsseldorf, Essen und Dortmund.

Das von Apple verwendete Fotomaterial stammt aus dem Sommer 2020 und ist damit noch vergleichsweise aktuell. In der Regel werden die Fotoansichten durch Fahrten mit speziell ausgerüsteten Autos erfasst, teils sind Apples Kartografen aber auch zu Fuß und mit Rucksack unterwegs. Diesem Einsatz habt ihr es unter anderem zu verdanken, dass ihr in der Karten-App in Berlin beispielsweise durch das Brandenburger Tor hindurch spazieren könnt. Wo Apple mit seinen Spezialfahrzeugen und Rucksäcken gerade unterwegs ist, lässt sich dieser Liste für Deutschland entnehmen. Die Übersicht wird regelmäßig aktualisiert.

Wo verfügbar, lassen sich die „Look Around“-Ansichten über das Fernglas-Symbol in Apples Karten-Apps auf dem Mac und iOS-Geräten zuschalten. Beachtet, dass die Option erst ab einer gewissen Zoomstufe erscheint.

Zu den datenschutzrechtlichen Aspekten von Apples Kamerafahrten und der Veröffentlichung der Bilder hat das für Apple zuständige Bayerische Landesamt für Datenaufsicht eigens eine Informationsseite veröffentlicht. Apple betont, in diesem Zusammenhang eng mit den Datenschützern zusammenzuarbeiten.