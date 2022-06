CleanMyMac X mit neuer Systemüberwachung

CleanMyMac X bietet umfassende Funktionen zur Systemwartung und auch eine integrierte Malware-Erkennung. Die App will beispielsweise auch bei der System- und Speicheroptimierung unterstützen und bietet Optionen wie die Anzeige und Verwaltung von Startobjekten oder das vollständige Löschen von Programmen an.

Insert

You are going to send email to