Logitechs neue Options-Apps: Für Ventura und neue Geräte

Der Zubehör-Anbieter hat erst kürzlich eine große Mac-Offensive gestartet und bietet mehrere Produkte nun auch in gesonderten „Für Mac“-Ausgaben an, die für den Einsatz unter Apples Betriebssystemen optimiert sind. Auf ifun.de haben wir uns der mechanischen Tastatur MX Mechanical Mini und der Premium-Maus MX Master 3S zuletzt ausführlich gewidmet.

Auch für die Neuentwicklung Logi Options+ steht ein Update bereit, das sich um die Kompatibilität neuer Endgeräte kümmert. So kann Logi Options+ nun auch mit der vertikalen Maus MX Verticl und der kabelgebundenen M500s genutzt werden. Einen überblick auf alle Unterstützten Geräte-Modelle, die von Logitech Option bereits an Logi Options+ übergeben wurden, bietet euch diese Tabelle .

Der für seine Peripheriegeräte bekannte Zubehör-Anbieter Logitech hat seine Software zur Konfiguration mit dem Mac verbundener Tastaturen und Mäuse überarbeitet und bietet sowohl die reguläre Logitech Options-App als auch die neu entwickelte Logi Options+ Applikation in neuen Versionen an.

