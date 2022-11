Logitech MX Master 3S: Angenehme und vielseitige Premium-Maus

Mit der MX Master 3S für Mac hat Logitech seit wenigen Wochen eine Mac-Version der Premium-Maus MX Master 3S im Programm. Wenn ihr euch jetzt fragt, was an der Mac-Version des Besondere ist, dann ist die Antwort gleichermaßen einfach wie auch ein wenig enttäuschend: Es gibt die Maus als alternativ zu Hellgrau auch in Space Grau anstelle der Standardfarbe „Grafit“, dafür ist der Lieferumfang bei gleichem Preis kleiner. Logitech hat hier den bei der Standardversion enthaltenen Bolt-USB-Empfänger weggelassen, sondern setzt standardmäßig auf Bluetooth Low Energy.

Was man von dieser Marketing-Strategie hält, sei mal dahingestellt, unabhängig davon zählt die MX Master 3S definitiv zu den besten Mäusen, die aktuell auf dem Markt erhältlich sind. Das „S“ in der Produktbezeichnung dieser neueren Version der MX Master 3 steht wohl für „Silent“ und weist in unseren Augen zurecht darauf hin, dass sich die Maus angenehm leicht und dabei mit einer extrem geringen Geräuschentwicklung bedienen lässt. Dies macht sich auch im Vergleich zu sonst bereits leisen Mäusen bemerkbar, statt eines – wenngleich dezenten – hellen Klick-Tons gibt die MX Master 3S ein nochmal deutlich weniger aufdringliches, eher dumpfes Druckgeräusch von sich.

Keine Angst vor den vielen Knöpfen…

Die Wahl der richtigen Maus hängt von zu vielen Faktoren ab, als dass man hier eine generelle Empfehlung aussprechen könnte. Bei mir waren es letztlich Probleme mit dem Zeigefinger, die mich von der an sich ebenfalls hervorragenden Logitech-Maus MX Vertical abspringen und nach Alternativen suchen ließ. Dabei muss ich sagen, dass mich die MX Master 3S zunächst optisch ganz und gar nicht angesprochen hat und mit ihren vielen Bedienelementen eher wie ein Overkill wirkte.

Im Praxiseinsatz konnte die Maus diese Vorurteile dann allerdings vollumfassend ausräumen. Mit ihren 141 Gramm liegt die MX Master sauber auf dem Schreibtisch und lässt sich leicht und präzise führen, während sämtliche Tasten und ebenso wie die beiden Scrollräder gut erreichbar sind. Die Hauptbedienlemente liegen mit den beiden Haupt-Maustasten und dem Scrollrad direkt an ihren angestammten Plätzen unter den Fingern, für alles Weitere braucht es vielleicht etwas Eingewöhungszeit.

Bis ins Detail anpassbar

Insgesamt verfügt die MX Master 3S über sieben Tasten und zwei Scrollräder, die mithilfe der Software-Erweiterung Logi Options+ umfangreich an die persönliche Arbeitsweise angepasst werden können. Besonders erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang sicherlich die Option zwischen dem schnellen und extrem leichtgängigen freien und rasterbasierten Scrollen. Zwischen diesen Optionen kann zum Beispiel durch Druck auf das Scrollrad oder eine alternativ hierfür konfigurierte Taste gewechselt werden. Das Daumen-Scrollrad lässt sich hervorragend zum Seitwärts-Scrollen verwenden und eine „versteckte“ Taste unter der Daumenablage kann beispielsweise für Exposé-Funktionen oder zur Aktivierung von Maus-Gesten (gleichzeitig Drücken und die Maus bewegen) genutzt werden.

Für die Stromversorgung hat Logitech einen Akku integriert, der sich auch während der Nutzung aufladen lässt und bis zu 70 Tage lang halten soll. Zudem genügt dem Hersteller zufolge eine Minute lang Stromanschluss, um weitere drei Stunden kabellos mit der Maus zu arbeiten.

Mit einer Preisempfehlung von 129,99 Euro ist die Logitech MX Master 3S keineswegs günstig. Angesichts der damit verbundenen Möglichkeiten und vor allem der Zugewinn an Arbeitskomfort dürfte sich die Ausgabe für regelmäßige Computer-Nutzer allerdings schnell rechnen. Auf dem freien Markt wird die Maus mittlerweile durchweg zu Preisen unter 100 Euro angeboten.