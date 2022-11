Apple Music im Web: Karaoke-Funktion im Testbetrieb

Apples Services-Chef Eddy Cue hatte in der Vergangenheit betont, dass die für die synchrone Liedtextanzeige nötige Fleißarbeit nicht eingekauft wird. Vielmehr kümmern sich Apple-Angestellte selbst darum die Liedtexte so vorzubereiten, dass diese synchron zu Musikwiedergabe angezeigt werden.

So ist es auf der Test-Webseite beta.music.apple.com nun auch möglich Liedtexte laufender Songs einzusehen und sich diese während der Wiedergabe vollflächig oder alternativ auch in der Seitenleiste der Web-Musikwiedergabe anzeigen zu lassen.

Apple schraubt an seinen Web-Anwendungen. Nachdem der Konzern kürzlich den gesamten Webauftritt von beta.iclound.com überarbeitet hat und den Browser-Zugriff auf die Inhalte des persönlichen iCloud-Kontos nun in einem vollständig erneuerten Design anbietet, wurde nun auch die Online-Anlaufstelle für Nutzer des Musik-Streaming-Dienstes Apple Music überarbeitet.

