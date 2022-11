Netflix kündigt erste weltweite Live-Übertragung an

Das Comedy-Programm von Netflix war zuletzt auch von Kontroversen durchzogen . So sah sich der Streaming-Anbieter nach einem Auftritt des Comedian Dave Chappelle mit scharfer Kritik über dessen Programminhalte konfrontiert. Dieser hatte mit Transgender-feindlichen Aussagen in seinem Comedy-Special sogar für Proteste unter der Netflix-Belegschaft gesorgt.

Netflix konnte in den vergangenen Jahren gute Erfahrungen mit Comedy-Inhalten sammeln. Zuletzt inszenierte der Video-Streaming-Dienst das mehrtägige Festival „ Netflix is a Joke „, für das über eine Viertelmillion Tickets verkauft wurden. Im Rahmen des fast zweiwöchigen Festivals wurden 35 Bühnen in Los Angeles bespielt, auf denen mehr als 300 Comedians auftraten.

Stattdessen wird Netflix die Live-Übertragung eines Comedy-Specials mit dem vor allem in den Vereinigten Staaten bekannten Comedian Chris Rock ausstrahlen. Chris Rock produzierte bereits Anfang 2018 das Comedy-Special „Tamborin“ für die Streaming-Plattform und traf damit den Geschmack vieler Abo-Kunden. Nun ist der 1965 in South Carolina geborene Rock damit beschäftigt eine zweite Show vorzubereiten.

Insert

You are going to send email to