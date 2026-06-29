Erster Preisnachlass seit dem Verkaufsstart
Logitech MX Master 4 für Mac erstmals wirklich günstiger
Die Logitech MX Master 4 für Mac ist aktuell erstmals deutlich unter ihrer unverbindlichen Preisempfehlung erhältlich. Amazon bietet die Maus in der Farbvariante Weiß-Silber derzeit für 109 Euro an.
Zum Marktstart am 30. September 2025 kostete das Eingabegerät 129,99 Euro und bewegte sich seitdem weitgehend auf diesem Preisniveau. Das aktuelle Angebot markiert den bislang günstigsten Preis für die Mac-Version.
Die MX Master 4 richtet sich vor allem an Anwender, die täglich viele Stunden am Rechner verbringen und Wert auf eine ergonomische Maus mit umfangreichen Anpassungsmöglichkeiten legen. Gegenüber der Vorgängergeneration hat Logitech unter anderem ein haptisches Feedback integriert und die neue Funktion “Actions Ring” eingeführt. Außerdem verspricht der Hersteller leisere Mausklicks, einen präzisen 8.000-DPI-Sensor sowie eine Akkulaufzeit von bis zu 70 Tagen.
Starke Hardware mit kleinen Schwächen
Wir haben die MX Master 4 schon vor ihrem Marktstart mehrere Wochen an unseren Mac-Arbeitsplätzen eingesetzt und waren vor allem von der Hardware überzeugt. Obwohl wir zuvor überwiegend mit vertikalen Mäusen gearbeitet haben, fiel die Umstellung überraschend leicht. Die breite Handauflage und die ausgeprägte Daumenablage sorgen für eine entspannte Handhaltung, sodass auch nach langen Arbeitstagen keine Beschwerden auftraten.
Besonders positiv sind uns die beiden Scrollräder aufgefallen. Das MagSpeed-Rad vermittelt beim langsamen Scrollen ein angenehmes mechanisches Rastgefühl und wechselt bei schnellen Bewegungen automatisch in einen nahezu widerstandslosen Freilauf. Gerade beim Lesen langer Dokumente oder beim Arbeiten in umfangreichen Tabellen macht sich dieser Unterschied schnell bemerkbar. Auch das seitliche Daumenrad erleichtert die Navigation in vielen Anwendungen deutlich.
Weniger überzeugt hat uns dagegen die neue Vibrationsfunktion. Das haptische Feedback soll die Bedienung des Actions Rings unterstützen, brachte im Alltag für uns jedoch keinen spürbaren Mehrwert und ließ sich letztlich problemlos deaktivieren. Deshalb fiel auch unser Fazit entsprechend aus. Wer neu in die MX-Master-Serie einsteigt, erhält eine rundum gelungene Maus. Besitzer einer MX Master 3 oder 3S müssen dagegen genau überlegen, ob die Neuerungen den Wechsel rechtfertigen.
OpenLogi beseitigt größte Kritikpunkte
Ein weiterer Kritikpunkt unseres Tests betraf die Logitech-Software Logi Options+. Zwar bietet diese zahlreiche Einstellmöglichkeiten für Tasten, Scrollräder und App-spezifische Funktionen, wirkt unter macOS jedoch weiterhin wie ein Fremdkörper. Die Electron-Anwendung startet vergleichsweise langsam, benötigt dauerhaft Arbeitsspeicher und läuft ständig im Hintergrund.
Genau hier setzt das inzwischen veröffentlichte OpenLogi-Projekt an. Die quelloffene Mac-Anwendung möchte viele Funktionen von Logi Options+ nachbilden, verzichtet dabei jedoch auf den umfangreichen Software-Unterbau von Logitech. Wer seine Maus lediglich konfigurieren möchte und anschließend keine dauerhaft laufende Hintergrundanwendung benötigt, findet hier eine deutlich schlankere Alternative.
OpenLogi befindet sich zwar noch in der Entwicklung und deckt noch nicht sämtliche Funktionen der MX Master 4 ab. Für viele Anwender dürfte die Software dennoch interessant sein, insbesondere wenn sie sich wie wir an Logi Options+ gestört haben. In Kombination mit dem aktuellen Angebotspreis macht das die MX Master 4 derzeit attraktiver als noch zum Verkaufsstart.
Gibt es eine Maus mit der ich (einhändig!) zwischen 3 Geräten (WIN-WIN-Mac) switchen kann?
Es gibt 2 Softwarelösungen: https://www.sharemouse.com/de/ oder InputLeap (bei Github) … Allerdings muss dazu einer der 3 Geräte der Master sein und zumindest der Master muss laufen … und InputLeap connected sich nach dem Start auch nicht so ohne Weiteres selbst. Share Mouse kann je nach Setting schnell teuer werden, InputLeap ist kostenlos dafür konfigurationsaufwändiger … Ich weiß, ist nicht so ganz das, wonach Du gefragt hast, könnte dennoch eine Lösung sein. Shared übrigens nicht nur die Maus sondern auch das Keyboard. Damit kannst Du mit der Maus von Rechner zu Rechner „wandern“. Einfach nur über eine Mausbewegung.
Wie meinst du das? Also meine MX3 kann drei Geräte koppeln. Der Wechsler ist jedoch unterhalb (am Boden der Maus) angebracht. Funktioniert auch mit einer Hand / einhändig.
Also mit den MX-Mäusen (mit dem Unified Dongle) und der LogiOptions Software konnte ich einfach von einem Rechner/Display zum anderen „rüberfahren“. Ohne irgendwas zu klicken oder so. Mega praktisch. DuoLink hieß das glaube ich.
Erlaubt unsere Firmenpolicy aber nicht mehr, deshalb schon seit Jahren nicht mehr genutzt.
Gibt gerade auch noch 5% Guthaben bei Rewe für Wunschgutscheine. Damit kann man sich quasi noch 5% mehr bei Amazon und Co. sparen. Aber natürlich mit Aufwand verbunden.
Der beste Deal, den es heute noch gibt, über Amazon Italien, Warehouse Deal, wie neu, für ca. 88 Euro.
War bei MyDealz drin und alle die bestellt haben, haben eine nagel neue aus Deutschland bekommen.
So wie ich auch.
Ok, nicht weiss… trotzdem ne MX4 ;-)
Nach vielen Jahren MX Master 2 und 3 hatte ich nach einer Alternative mit höherer Polling Rate gesucht. Diese beträgt nur 125 Hz bei der MX, was sich auf einem 120 Hz Monitor nicht gut macht.
Auf meinem Schreibtisch liegen nun eine Rapoo MT760L (39 €, im Angebot 20 €) und eine Keychron M6 (58 €). Beides sind gute Mäuse mit MX-„inspiriertem“-Design, horiz. Scroll-Rad und mind. 1.000 Hz Polling Rate.
Die Rappo kommt der MX näher und wirkt insgesamt wertiger. Ihr Nachteil ist jedoch, dass es keinen Freilaufmodus für das vertikale Scrollrad gibt.
Die Keychron ist leichter (was m. E. ein Pluspunkt ist) und hat einen vertikalen Freilaufmodus. Ihr Nachteil sind die sehr glatte Oberfläche und das horiz. Scrollrad.
Was ist der Vorteil der Mac- im Vergleich zur Universal Variante? (abgesehen von der Farbe).
Soweit ich weiß, sind beide Mäuse identisch. Bei der Mac Version liegt nur kein bluetooth Dongle dabei. Also eher ein Nachteil.
Ich glaube bei der Mac-Variante fehlt der Funk-Dongle
Du bekommst kein USB-Empfänger dazu.
kein USB-C Dongle, sonst gleich.
Und bei der dunklen Farbe unterscheiden sich noch die Farben.
Kennt sich jemand aus mit Logi Options+?
Ich habe am Mac mini 2 Nutzer. Solange nach Neustart nur einen Nutzer angemeldet habe. Funktionieren die Tasten-Belegungen. Sobald ich den 2. Nutzer anmelde funktioniert es für beide Nutzer nicht mehr. Sehr nervig. Auch der Patch den Logitech für Mac OS hat, hat nichts verbessert…
Bei zwei Nutzern würde ich denken, das man auch zwei Accounts braucht. Pro Apple Account auch ein Logitech Account.