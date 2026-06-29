Logitech MX Master 4 für Mac erstmals wirklich günstiger

Die Logitech MX Master 4 für Mac ist aktuell erstmals deutlich unter ihrer unverbindlichen Preisempfehlung erhältlich. Amazon bietet die Maus in der Farbvariante Weiß-Silber derzeit für 109 Euro an.

Zum Marktstart am 30. September 2025 kostete das Eingabegerät 129,99 Euro und bewegte sich seitdem weitgehend auf diesem Preisniveau. Das aktuelle Angebot markiert den bislang günstigsten Preis für die Mac-Version.

Die MX Master 4 richtet sich vor allem an Anwender, die täglich viele Stunden am Rechner verbringen und Wert auf eine ergonomische Maus mit umfangreichen Anpassungsmöglichkeiten legen. Gegenüber der Vorgängergeneration hat Logitech unter anderem ein haptisches Feedback integriert und die neue Funktion “Actions Ring” eingeführt. Außerdem verspricht der Hersteller leisere Mausklicks, einen präzisen 8.000-DPI-Sensor sowie eine Akkulaufzeit von bis zu 70 Tagen.

Starke Hardware mit kleinen Schwächen

Wir haben die MX Master 4 schon vor ihrem Marktstart mehrere Wochen an unseren Mac-Arbeitsplätzen eingesetzt und waren vor allem von der Hardware überzeugt. Obwohl wir zuvor überwiegend mit vertikalen Mäusen gearbeitet haben, fiel die Umstellung überraschend leicht. Die breite Handauflage und die ausgeprägte Daumenablage sorgen für eine entspannte Handhaltung, sodass auch nach langen Arbeitstagen keine Beschwerden auftraten.

Besonders positiv sind uns die beiden Scrollräder aufgefallen. Das MagSpeed-Rad vermittelt beim langsamen Scrollen ein angenehmes mechanisches Rastgefühl und wechselt bei schnellen Bewegungen automatisch in einen nahezu widerstandslosen Freilauf. Gerade beim Lesen langer Dokumente oder beim Arbeiten in umfangreichen Tabellen macht sich dieser Unterschied schnell bemerkbar. Auch das seitliche Daumenrad erleichtert die Navigation in vielen Anwendungen deutlich.

Weniger überzeugt hat uns dagegen die neue Vibrationsfunktion. Das haptische Feedback soll die Bedienung des Actions Rings unterstützen, brachte im Alltag für uns jedoch keinen spürbaren Mehrwert und ließ sich letztlich problemlos deaktivieren. Deshalb fiel auch unser Fazit entsprechend aus. Wer neu in die MX-Master-Serie einsteigt, erhält eine rundum gelungene Maus. Besitzer einer MX Master 3 oder 3S müssen dagegen genau überlegen, ob die Neuerungen den Wechsel rechtfertigen.

OpenLogi beseitigt größte Kritikpunkte

Ein weiterer Kritikpunkt unseres Tests betraf die Logitech-Software Logi Options+. Zwar bietet diese zahlreiche Einstellmöglichkeiten für Tasten, Scrollräder und App-spezifische Funktionen, wirkt unter macOS jedoch weiterhin wie ein Fremdkörper. Die Electron-Anwendung startet vergleichsweise langsam, benötigt dauerhaft Arbeitsspeicher und läuft ständig im Hintergrund.

Genau hier setzt das inzwischen veröffentlichte OpenLogi-Projekt an. Die quelloffene Mac-Anwendung möchte viele Funktionen von Logi Options+ nachbilden, verzichtet dabei jedoch auf den umfangreichen Software-Unterbau von Logitech. Wer seine Maus lediglich konfigurieren möchte und anschließend keine dauerhaft laufende Hintergrundanwendung benötigt, findet hier eine deutlich schlankere Alternative.

OpenLogi befindet sich zwar noch in der Entwicklung und deckt noch nicht sämtliche Funktionen der MX Master 4 ab. Für viele Anwender dürfte die Software dennoch interessant sein, insbesondere wenn sie sich wie wir an Logi Options+ gestört haben. In Kombination mit dem aktuellen Angebotspreis macht das die MX Master 4 derzeit attraktiver als noch zum Verkaufsstart.