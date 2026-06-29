Adobe: Verschiedene Abo-Pakete zum halben Preis

Adobe hat die Preise für seine Software-Abonnements im vergangenen Jahr zum Teil deutlich erhöht. Umso mehr lohnt es sich inzwischen, hier nach Sonderangeboten Ausschau zu halten. Aktuell bekommt man über Amazon verschiedene Jahreslizenzen für Adobe-Programme um mehr als die Hälfte im Preis gesenkt.

Foto-Abo mit 1 TB deutlich günstiger

Eines der gefragtesten Adobe-Pakete ist das Creative Cloud Foto-Abo mit 1 TB Cloud-Speicher. Hier ist die Nutzung der Adobe-Programme Photoshop, Lightroom und Lightroom Classic im Preis enthalten. Die Variante mit einem Terabyte Cloud-Speicher ist mittlerweile die günstigste von Adobe angebotene Option und regulär für 284,03 Euro im Jahr erhältlich. Über Amazon wird die Jahreslizenz aktuell für 128,24 Euro angeboten.

Adobe hatte hier früher noch eine deutlich günstigere Option mit lediglich 20 GB Cloud-Speicherplatz im Programm. Diese Variante war vor allem bei Anwendern beliebt, die ihre Dokumente ohnehin nicht bei Adobe speichern wollten. Der Software-Anbieter versucht allerdings schon seit geraumer Zeit, die Verwendung seiner Cloud-Dienste voranzutreiben. Dieser Strategie dürfte es geschuldet sein, dass man das Foto-Abo seit vergangenem Jahr nur noch mit 1 TB Speicher abonnieren kann.

Auch Lightroom und Firefly reduziert

Auch die Jahreslizenz für Adobe Lightroom bekommt man aktuell zum halben Preis. Der Foto-Editor lässt sich damit zum Preis von 69 Euro zwölf Monate lang vom Desktop-, Mobilgeräten oder auch Webbrowser verwenden. In diesem Paket ist zudem die Nutzung von Lightroom Classic auf Desktop-Geräten enthalten.

Darüber hinaus hat Adobe bei Amazon auch die Lizenzen für seine Creative-Cloud-Vollversion und die Nutzung der KI-Engine Firefly reduziert. Creative Cloud Pro ist zum Jahrespreis von 395 Euro erhältlich und für 2000 monatliche Firefly-KI-Credits bezahlt man im Jahresabo 56,62 Euro.

Mittlerweile haben alle Adobe-Programme KI-Funktionen integriert, die sich jedoch nur in begrenztem Umfang ohne Zusatzgebühren verwenden lassen. Diese Kosten sind mittlerweile auch deutlich angestiegen. Regulär kostet das oben verlinkte Standard-Paket von Adobe Firefly mit 10,98 Euro im Monat doppelt so viel.