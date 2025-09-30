Logitech MX Master 4: Die neue Referenz-Maus ist da

Logitech hat die vierte Generation seiner MX Master-Maus angekündigt. Die MX Master 4 richtet sich an professionelle Anwenderinnen und Anwender, die ihre Arbeitsabläufe genauer steuern und beschleunigen möchten. Erstmals kommt in einer MX-Maus ein spürbares haptisches Feedback zum Einsatz.

Mit Bolt-Empfänger und Actions Ring

Beim Scrollen, Navigieren oder Auswählen reagiert die Maus mit feinen Vibrationen, die Nutzern ein zusätzliches Gefühl für ihre Aktionen geben. Dies kann bei kreativen Aufgaben wie Videoschnitt, Bildbearbeitung oder beim Arbeiten mit großen Datensätzen hilfreich sein.

Eine weitere Neuerung ist der Actions Ring. Diese Funktion wird über die Software Logi Options+ bereitgestellt und blendet ein konfigurierbares Menü direkt auf dem Bildschirm ein. Dort können Befehle oder Shortcuts für bestimmte Programme hinterlegt werden.

So lassen sich etwa in Photoshop Werkzeuge schneller wechseln oder in Tabellenkalkulationen Abläufe automatisieren. Logitech zufolge reduziert das die Zahl wiederkehrender Mausbewegungen deutlich und kann die Bearbeitungszeit verkürzen.



Verbesserte Verbindung und Business-Funktionen

Für eine stabile Verbindung setzt die MX Master 4 auf einen überarbeiteten Funkchip und eine neu platzierte Antenne. Ein USB-C-Empfänger ermöglicht die schnelle Kopplung mit Computern und Tablets. Die Maus kann gleichzeitig mit bis zu drei Geräten verbunden werden, zwischen denen per Tastendruck gewechselt wird.

Technische Details und Preis

Die MX Master 4 ist mit einem MagSpeed-Scrollrad ausgestattet, das extrem schnelles und präzises Scrollen ermöglichen soll, sowie mit einem 8.000-DPI-Sensor, der auf fast allen Oberflächen funktioniert, auch auf Glas. Die Tasten sind leiser als bei der Vorgängergeneration und damit für Großraumbüros geeignet. Eine Minute Ladezeit reicht für mehrere Stunden Einsatz, eine vollständige Akkuladung für mehrere Wochen. Die Maus ist in zwei verschiedenen Farbvarianten erhältlich und kostet 129,99 Euro.

