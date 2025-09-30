Neue Möglichkeiten durch haptisches Feedback
Logitech MX Master 4: Die neue Referenz-Maus ist da
Logitech hat die vierte Generation seiner MX Master-Maus angekündigt. Die MX Master 4 richtet sich an professionelle Anwenderinnen und Anwender, die ihre Arbeitsabläufe genauer steuern und beschleunigen möchten. Erstmals kommt in einer MX-Maus ein spürbares haptisches Feedback zum Einsatz.
Mit Bolt-Empfänger und Actions Ring
Beim Scrollen, Navigieren oder Auswählen reagiert die Maus mit feinen Vibrationen, die Nutzern ein zusätzliches Gefühl für ihre Aktionen geben. Dies kann bei kreativen Aufgaben wie Videoschnitt, Bildbearbeitung oder beim Arbeiten mit großen Datensätzen hilfreich sein.
Eine weitere Neuerung ist der Actions Ring. Diese Funktion wird über die Software Logi Options+ bereitgestellt und blendet ein konfigurierbares Menü direkt auf dem Bildschirm ein. Dort können Befehle oder Shortcuts für bestimmte Programme hinterlegt werden.
So lassen sich etwa in Photoshop Werkzeuge schneller wechseln oder in Tabellenkalkulationen Abläufe automatisieren. Logitech zufolge reduziert das die Zahl wiederkehrender Mausbewegungen deutlich und kann die Bearbeitungszeit verkürzen.
Verbesserte Verbindung und Business-Funktionen
Für eine stabile Verbindung setzt die MX Master 4 auf einen überarbeiteten Funkchip und eine neu platzierte Antenne. Ein USB-C-Empfänger ermöglicht die schnelle Kopplung mit Computern und Tablets. Die Maus kann gleichzeitig mit bis zu drei Geräten verbunden werden, zwischen denen per Tastendruck gewechselt wird.
Technische Details und Preis
Die MX Master 4 ist mit einem MagSpeed-Scrollrad ausgestattet, das extrem schnelles und präzises Scrollen ermöglichen soll, sowie mit einem 8.000-DPI-Sensor, der auf fast allen Oberflächen funktioniert, auch auf Glas. Die Tasten sind leiser als bei der Vorgängergeneration und damit für Großraumbüros geeignet. Eine Minute Ladezeit reicht für mehrere Stunden Einsatz, eine vollständige Akkuladung für mehrere Wochen. Die Maus ist in zwei verschiedenen Farbvarianten erhältlich und kostet 129,99 Euro.
Also ich hab die MX Master 2 im Großraum und es hat sich noch nie wer über die klick Geräusche beschwert. Ist ja nicht die IBM Tastatur.
Auf der Logitech-Seite bekommt man eine Tasche für 19€ dazu.
Corporate Benefits Code wird bei dem Neuprodukt nicht akzeptiert.
Ist die Oberfläche auch wieder gummiert wie bei der Vorgänger Version?
Das ist aber ein heftiger Aufschlag im Vergleich zum Vorgänger, oder mein ich das nur?
130€ für ne Maus ist doch völlig überzogen, auch wenn sie gut ist.
Einerseits ja, anderseits gibt es genug Leute die 130€ für einmal essen gehen ausgeben…
Ich bin inzwischen bei Dingen, die ich über mehrere Jahre, täglich mehrere Stunden nutze, gerne bereit 50€ mehr zu zahlen, wenn ich dafür das beste Produkt bekomme. Dann verzichte ich dafür lieber auf einmal ins Kino gehen.
Weitere Beispiele sind Monitor, Bürostuhl, Laptop, Smartphone, Matratze und Bettwäsche.
Sieht gar nicht mal so gut aus. Bleibe bei meiner 3S, die unterstützt die Funktion Actions Ring auch schon.
Bleibe bei meinem MX Ergo Trackball.
Bezahlt
Achman Logitech: Chance vertan, die Gerätewechseltaste auf die Oberseite umzuziehen. Für mich leider das KO Kriterium.
Die Software dürfte auf den meisten Arbeitsgeräten nicht laufen. So schön es auch gedacht ist. Die Realität sieht häufig anders aus. Daher der Fokus auf die Taste an der Oberseite.
Kurze Frage: Wie oft wechselst du die Gerätezuordnung am Tag? Ist das wirklich so störend, kurz die Mais anzuheben und einen kleinen Knopf zu drücken?
Wenn du, so wie ich, die Maus mit 3 verschiedenen Rechnern verbunden hast, also dienstlich, Kleingewerbe und privat, und damit teilweise parallel arbeitest, schaltest Du das schon öfters um. Ich hätte die Taste auch gerne oben drauf irgendwo…
Wieso holst du dir keine Dockingstation? Einfach alles (Monitor, Boxen, Tastatur, Maus, etc) an die Dockingstation anschließen und dann einfach nur via das USB-C Kabel der Dockingstation an Arbeits-Laptop, privates MacBook oder Gaming-PC anschließen. Funktioniert bei mir wunderbar.
Jetzt bitte noch ne MX Vertical 2 mit seitlichem Scrollrad + MagSpeed Scrollrad. Die wird sofort bestellt.
Jetzt noch für Linkshänder wäre schön ;)
Genau das habe ich mir auch gerade gedacht
Schön, jetzt nur noch auf die 4s warten und zuschlagen
Habt ihr auch das Problem mit dem endlosen Scrollen bei Fensterwechseln? Ich hab das dienstlich mehrfach am Tag dass ich bspw. bei einer Website oder Mail nach ganz oben oder unten scrollen, dann mit Alt-Tab das Fenster wechsle und dann die nächste Seite bspw. ne Excel Tabelle super weit runter scrollt bzw. zoomt?