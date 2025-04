MX Creative Console: Logitech integriert Adobe, Affinity, Final Cut und Co.

Logitech hat ein umfangreiches Software-Update für seine MX Creative Console veröffentlicht. Das Eingabegerät, das auf die Bedürfnisse von Kreativprofis in der Bild- und Videobearbeitung zugeschnitten ist, erhält damit neue Plugins für Programme wie Final Cut Pro, DaVinci Resolve, Figma und Affinity Photo. Zudem steht erstmals eine Integration für die cloudbasierte Version von Adobe Lightroom bereit.

Die MX Creative Console besteht aus zwei Komponenten: einem Keypad mit neun individuell belegbaren Tasten und einem separaten Drehregler mit zusätzlichen Navigationselementen. Beide Module arbeiten entweder über USB-C (Keypad) oder Bluetooth (Regler) und lassen sich mit der Software Logi Options+ konfigurieren. Diese ist ab macOS 13 verfügbar.

Nutzer sollen mit dem Gerät bis zu 135 Funktionen pro Anwendung auf mehreren Tastenebenen hinterlegen können. Logitech stellt zudem vordefinierte Profile bereit, die gängige Programmeinstellungen automatisch übernehmen.

Schneller Zugriff, anpassbare Profile

Mit dem aktuellen Update erweitert Logitech die Zahl der direkt unterstützten Anwendungen. Die neuen Plugins sollen sich besonders einfach einrichten lassen, da sie vorkonfigurierte Werkzeuge und Shortcuts enthalten. In Adobe Lightroom beispielsweise werde durch das neue Plugin eine schnellere Bewertung und Anpassung von Bildern möglich. In Final Cut Pro könne über die Konsole direkt in der Timeline navigiert und geschnitten werden.

Neben der erweiterten Funktionalität sollen die neuen Plugins vor allem Nutzern helfen, die regelmäßig mit mehreren Programmen arbeiten und dabei auf konsistente Steuerungselemente setzen.

Unter anderem unterstützt:

Adobe Photoshop: Werkzeuge für Retusche und Ebenen

Werkzeuge für Retusche und Ebenen Adobe Lightroom (Cloud & Classic): Zuschneiden, Belichtung, Weißabgleich, Klarheit

Zuschneiden, Belichtung, Weißabgleich, Klarheit Adobe Premiere Pro / After Effects / Audition / Illustrator: Video- und Audiobearbeitung, grafische Gestaltung

Video- und Audiobearbeitung, grafische Gestaltung Final Cut Pro: Timeline-Steuerung, Farbkorrektur, Clip-Bearbeitung

Timeline-Steuerung, Farbkorrektur, Clip-Bearbeitung DaVinci Resolve: Schnittfunktionen, Node-Navigation, Effekte

Schnittfunktionen, Node-Navigation, Effekte Capture One: Farbkorrektur, Presets, RAW-Entwicklung

Farbkorrektur, Presets, RAW-Entwicklung Affinity Photo: Ebenen, Filter, Masken

Ebenen, Filter, Masken Figma / FigJam: Textbearbeitung, Layout-Anpassung, Asset-Management

Die MX Creative Console wird in den Farben Hellgrau und Grafit angeboten und kostet 229 Euro. Die neuen Plugins können direkt über die Logi Options+ App geladen und installiert werden.