Während die ganze Gamingwelt gebannt auf Rockstars neustes Open-World Gangster Spiel GTV VI wartet, arbeiten auf der anderen Seite des Globus die Studios Hotta und Naked Rain ebenfalls an zwei riesigen Open-World Titeln. Doch während für Ananta von Naked Rain bisher noch nichtmal ein ungefährer Veröffentlichungszeitraum bekannt gegeben wurde, ist Hotta Studio’s Neverness to Everness seit gestern auf dem iPhone, iPad und ebenso dem Mac spielbar.

Ebenso wie Ananta, das wir euch bereits hier vorgestellt hatten, handelt es sich bei Neverness to Everness um ein Anime Gacha Game, das sich im entsprechenden Comiclook präsentiert. Optisch weiß das Spiel dabei durchaus zu gefallen. Hethereau, die riesige Metropole und Spielwelt von Neverness to Everness, steckt voller Leben und ihre thematisch voneinander abgegrenzten und weitläufigen fünf Areale wurden abwechslungsreich gestaltet.

In Neverness to Everness schlüpft ihr in die Rolle eines freischaffenden Anomalien-Jägers. Denn in Hethereau sorgen mysteriöse Anomalien für Chaos und ihr müsst diese Ereignisse untersuchen, sowie von diesen ausgehende übernatürliche Gefahren bändigen.

Doch auch abseits der Hauptstory gibt es viel zu entdecken und unternehmen. Vom gemütlichen Angelausflug über illegale Straßenrennen im getunten Sportwagen gegen andere Spieler bis hin zur Gründung eines Nebenerwerbs als Kaffeehausmatriarchat ist alles möglich.

Ohne das Gacha System könnte man fast vergessen, dass es sich bei Neverness to Everness tatsächlich um ein Freemium Spiel handelt. Um etwas Grind, sofern ihr nicht eure Kreditkarte zückt, kommt ihr dennoch nicht herum. Dafür zeigt sich das Spiel zumindest beim Ziehen neuer Charakter verhältnismäßig fair und verzichtet auf die sonst übliche – und frustrierende – 50:50 Chance. Wer auf ein Banner zieht und einen S-Tier Charakter erhält, bekommt wirklich den Charakter des Banners und muss nicht befürchten eventuell doch nur einen Charakter aus dem restlichen Pool zu erhalten.

Damit verzichtet Neverness to Everness auf eine der leidigsten Gacha Mechaniken, womit Anime Fans das Anspielen des Titels wohl uneingeschränkt empfohlen werden kann. Zumal es trotz des riesigen Spielumfangs nunmal kostenlos ist. Die Voraussetzungen an die Hardware fallen ebenfalls moderat aus. Ihr benötigt mindestens einen Mac mit M1 Prozessor oder ein iOS Gerät das mindestens mit der Leistung eines A14 Bionic aufwarten kann (iPhone 12 Pro, iPad Air vierte und iPad zehnte Generation). Alternativ lässt sich das Spiel selbstredend auch auf Playstation 5 und unter Windows spielen.