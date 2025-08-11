Logitech erweitert „Actions Ring“ für MX-Mäuse und -Tastaturen

Logitech hat seine Desktop-Software Logi Options+ auf Version 1.93 aktualisiert. Das Unternehmen teilt mit, dass damit die Funktion Actions Ring nicht mehr nur Nutzern der MX Creative Console vorbehalten sei, sondern nun auch mit allen MX-Mäusen und MX-Tastaturen eingesetzt werden könne.

Über den „Actions Ring“ lassen sich häufig genutzte Funktionen, Tastenkombinationen oder Systembefehle als grafischer Ring auf dem Bildschirm anzeigen und direkt ausführen. Neu ist zudem die Unterstützung für das Craft Keyboard. Gleichzeitig wurde der Support für macOS Monterey eingestellt. Anwender dieser macOS-Version verbleiben laut Logitech auf der aktuellen Programmversion und erhalten keine weiteren Updates.

Easy-Switch ohne Umgreifen

Besonderes Augenmerk liegt auf der Integration der Easy-Switch-Funktion im Actions Ring. Diese soll es ermöglichen, die Verbindung zwischen bis zu drei gekoppelten Computern oder Laptops per Mausklick zu wechseln, ohne die Maus umdrehen und den mechanischen Umschalter betätigen zu müssen. Laut Logitech sei dies eine Reaktion auf Nutzerwünsche nach einer schnelleren Bedienung. Die Konfiguration erfolgt in den Einstellungen von Logi Options+, indem Easy-Switch als Aktion innerhalb des Rings festgelegt und einem Gerät zugeordnet wird.

Einschränkungen bei der Nutzung

Der softwarebasierte Gerätewechsel funktioniert nur auf Computern, auf denen Logi Options+ installiert ist. Wer die MX-Maus mit einem iPad oder einem anderen nicht unterstützten System verbunden hat, muss weiterhin den physischen Schalter nutzen. Neben der neuen Geräteunterstützung umfasst das Update auch erweiterte Webcam-Preview-Einstellungen, mit denen sich Auflösung und Bildrate in der Vorschau festlegen lassen. Diese Anpassungen wirken sich jedoch nicht auf andere Anwendungen aus.