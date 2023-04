Lofi in Version 2.0: Puristische Spotify-App für den Mac

Lofi wiegt 94 Megabyte und lässt sich auf dieser Release-Seite aus dem Netz laden . Während der ersten Ausführung müsst ihr die App per Rechtsklick starten. In den Lofi-Einstellungen lässt sich die Anzeige der App dann noch an den persönlichen Geschmack anpassen, um den Titelnamen etwa dauerhaft anzuzeigen.

Nach dem ersten Start will Lofi einmal mit dem persönlichen Spotify-Account verbunden werden. Dies geschieht über die Weboberfläche des Streaming-Dienstes und verlangt nach eurer Zustimmung. Ist diese erteilt, zeigt Lofi das Artwork des gerade spielenden Songs an. Schwebend, über allen anderen Programmfenstern und frei auf dem Schreibtisch platzierbar.

Genau diesen Service bietet Lofi nämlich an. Das kostenfreie Open-Source-Projekt ist gerade in Version 2.0 erschienen und steht als plattformübergreifende Anwendung sowohl für den Mac als auch für Windows-Rechner und Linux-Fans zum Download bereit.

Insert

You are going to send email to