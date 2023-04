YouTube Premium: Podcasts-Ausbau mit Einschränkungen

Hintergrundinfos zur neuen Funktion hat YouTube auf dem offiziellen YouTube Creators-Kanal veröffentlicht und bietet hier auch die neuen Podcast-Logos zum Download an. Podcaster sind dazu aufgerufen ihre Podcast-Inhalte als Videos auf YouTube hochzuladen und bei reinen Audioinhalten auf eine Standbild zu setzen. In YouTube Music können Nutzer dann zwischen einer Video- und einer Audiowiedergabe wählen. Aber wie gesagt: bis auf Weiteres erst mal nur in den USA.

Zwar können man auch Anwendern außerhalb der USA versichern, dass geplant sei Podcasts in YouTube Music zukünftig auch in weiteren Regionen anzubieten, wann und wo konkretisiert die Alphabet-Tochter allerdings nicht.

Was viele Anwender noch nicht auf dem Schirm haben: Wer Google monatlich 11,99 Euro für YouTube Premium zuwirft, um auf dem Video-Portal endlich von den andauernden Werbeeinblendungen verschont zu werden, der bekommt den Vollzugriff auf YouTube Music Premium obendrauf. Rechnerisch zahlt man hier also eigentlich für einen Musik-Streaming-Dienst – auch wenn die Bezeichnung YouTube Premium etwas anderes suggeriert.

