Live-Sport in 3D: Apple bringt NBA-Spiele auf die Vision Pro

Wie Apple heute meldet, plant man gemeinsam mit dem regionalen US-Sender Spectrum SportsNet, mehrere Spiele der Los Angeles Lakers zum Start der NBA-Saison 2025/26 über die Apple Vision Pro zugänglich zu machen. Dabei kommt erstmals die Darstellung über Apple Immersive Video zum Einsatz, eine Technik, die besonders räumliche Perspektiven unterstützt.

Nutzer sollen das Geschehen dadurch so erleben können, als befänden sie sich direkt am Spielfeld. Grundlage der Übertragung ist eine speziell angepasste Kamera von Blackmagic Design, die für das Format entwickelt wurde. Die erste Übertragung soll zu Beginn des neuen Jahres erfolgen, ein detaillierter Zeitplan ist für Herbst angekündigt.

Auch außerhalb der USA verfügbar

Zusätzlich zu den Live-Übertragungen werden auch Aufzeichnungen und Spielzusammenfassungen angeboten. Diese Inhalte richten sich nicht nur an Nutzer im US-Sendegebiet, sondern sollen auch in weiteren Ländern über die entsprechenden Apps verfügbar gemacht werden. Für das Abspielen sind sowohl die SportsNet- als auch die NBA-App auf der Vision Pro erforderlich. Inhalte außerhalb des Live-Angebots sollen ein bis drei Tage nach Spielende bereitstehen.

Die NBA-App für Apple Vision Pro bietet verschiedene Zusatzfunktionen für Fans. Abonnenten des NBA League Pass erhalten die Möglichkeit, mehrere Spiele parallel zu verfolgen und dabei verschiedene Live-Daten wie Spielerstatistiken einzublenden. In einer speziellen Ansicht lassen sich Spielszenen zudem auf einem virtuellen Miniaturfeld darstellen. Für den Zugriff auf diese Funktionen ist allerdings eine Registrierung mit einer sogenannten NBA-ID notwendig.

Apple Immersive Video Utility: Vision-Pro-Videos auf dem Mac verwalten

Endlich „erwachsene“ Inhalte

Bislang war die verfügbare Auswahl an 3D-Videoinhalten für die Apple Vision Pro auf kurze Clips, Sportzusammenfassungen und Naturvideos beschränkt. Auch der im März veröffentlichte Konzertmitschnitt von Metallica konnte nicht überzeugen. Die Aufnahme des Finales der M72 World Tour in Mexiko-Stadt zeigte lediglich drei Songs.

Mit den Live-Sport-Übertragungen stellt Apple Besitzern der Vision Pro nun endlich „erwachsene“ Inhalte zur Verfügung, die bei entsprechender Nachfrage zukünftig, wohl deutlich ausgebaut werden dürften.