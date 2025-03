Nur drei Songs: Metallica-Auftritt für Besitzer der Apple Vision Pro

Die Auswahl an 3D-Videoinhalten, die Cupertino speziell für die Apple Vision Pro produziert, wächst zwar kontinuierlich, inhaltlich jedoch beschränken sich die Kurzfilme, die Sportclips und die Musikvideos auf überschaubare Demo-Inhalte.

Statt kompletter Spielfilme, sportlich attraktiver Live-Begegnungen und ganzer Konzert-Mitschnitte setzte Apple zuletzt auf Fussball-Highlights aus dem Vorjahr, auf eigens produzierte Kurzfilme und auf Musik-Häppchen.

Metallica-Auftritt ab Freitag

Dies ändert sich auch mit dem jetzt bekanntgegebenen Metallica-Auftritt nicht, der ab dem 14. März auf der Apple Vision Pro zu sehen sein wird. Der Mitschnitt zeigt zwar aufnahmen aus dem ausverkauften Finale der M72 World Tour in Mexiko-Stadt, beschränkt sich aber auf lediglich drei Songs: „Whiplash“, „One“ und „Enter Sandman“.

Aufgenommen wurde die Band mit hochauflösenden 3D-Videos, einem 180-Grad-Sichtfeld und 3D-Audio, eine Kombination, die das Konzert für Nutzer der Apple Vision Pro besonders intensiv erlebbar machen soll.



Für die Produktion wurden laut Apple 14 speziell angepasste Kameras eingesetzt, die unterschiedliche Perspektiven des Konzerts festhalten. Dazu zählen Aufnahmen aus der Nähe der Musiker ebenso wie Weitwinkelaufnahmen der gesamten Bühne und des Publikums. Das Unternehmen gibt an, dass die Zuschauer so das Konzert aus einer neuen Perspektive erleben könnten.

Neues Demo-Material für die Filialen

Die neuen Inhalte wird Apple zukünftig auch in den Apple Stores nutzen. Hier können sich Interessierte eine erweiterte Vorschau des Metallica-Konzerts auf der Apple Vision Pro ansehen. Interessierte Nutzer können eine kostenfreie Demo der Apple Vision Pro buchen, um sich einen ersten Eindruck von dem neuen Format zu verschaffen.

Darüber hinaus ergänzt Apple das Immersive-Video-Angebot um weitere Inhalte. So sollen neue Episoden der Serien „Adventure“ (bislang zwei Folgen á 6 Minuten) und „Boundless“ (bislang vier Folgen á 15 Minuten) sowie ein immersiver Sportfilm über das Yankee Stadium erscheinen. Zudem kündigt das Unternehmen eine Sonderausgabe von „Bono: Stories of Surrender“ an, die ab dem 30. Mai in Apple Immersive Video und auf Apple TV+ verfügbar sein wird.