Embrace: Elgato stellt ergonomischen Studio-Stuhl für Kreative vor

Elgato, die auf Spieler und Streamer spezialisierte Marke des Zubehöranbieters Corsair, erweitert ihr Portfolio um einen Schreibtischstuhl für professionelle Arbeitsumgebungen.

Das neue Modell trägt den Namen Embrace und richtet sich an Menschen, die regelmäßig viele Stunden am Schreibtisch verbringen. Dazu zählen unter anderem Streamer, Office-Arbeiter und Content-Produzenten. Der Stuhl kombiniert ein ergonomisches Design mit vielseitigen Einstellungsmöglichkeiten und soll dadurch eine aufrechte und entlastende Sitzhaltung unterstützen.

Zur Ausstattung gehören eine atmungsaktive Rückenlehne aus Netzgewebe, eine geformte Sitzfläche mit abgerundeter Vorderkante sowie individuell anpassbare Komponenten. Nutzerinnen und Nutzer können unter anderem Sitzhöhe, Sitztiefe, Lendenwirbelstütze und Rückenlehnenneigung separat justieren. Die Rückenlehne bietet fünf Stufen mit mechanischer Arretierung. Auch die Armlehnen lassen sich in vier Dimensionen einstellen. Eine Kopfstütze ist ebenfalls vorhanden.

Die verwendeten Materialien sollen laut Hersteller auf längere Nutzung ausgelegt sein. Schaumstoffe behalten ihre Form, das Netzgewebe bleibt stabil und bewegliche Teile wie Gasdruckfeder und Rollen sind für den Dauerbetrieb konzipiert.

Die Montage des Stuhls erfordert keine besonderen Werkzeuge und ist laut Anbieter innerhalb weniger Minuten möglich.

Schlichtes Design, keine LEDs

Mit seinem unauffälligen Erscheinungsbild soll sich der Embrace-Stuhl sowohl in kreative Arbeitsplätze als auch in klassische Büros oder private Wohnbereiche einfügen lassen. Das reduzierte Branding beschränkt sich auf ein einzelnes Logo auf der Rückseite, auf grelle Farben und integrierte LEDs wird bewusst verzichtet.

Mit der Markteinführung von Embrace betritt Elgato den Bereich ergonomischer Büromöbel. Die Verfügbarkeit ist für das diesjährige Weihnachtsgeschäft angekündigt. Interessierte Nutzer können sich auf der Webseite des Unternehmens registrieren, um über den Verkaufsstart informiert zu werden.