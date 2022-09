LIONSGATE+: Apple TV und Amazon Prime mit „neuem“ Kanal

Was bei Amazon die sogenannten Prime Video Channels sind, nennt sich bei Apple schlicht „Kanäle“ beschreibt aber das gleiche Konzept. Gegen zusätzliche Monatsgebühren dürfen sich Anwender beim Plattformbetreiber den Zusätzlichen Zugriff auf die Bibliotheken ausgewählter Content-Partner freischalten lassen.

Das ganze funktioniert bei Amazon dann wie ein Abo im Abo, da die Prime Video Channels eine aktive Prime-Mitgliedschaft voraussetzen, bei Apple lassen sich die Zusatz-Kanäle in der offiziellen TV-Applikation auch ohne laufenden Premium-Zugriff auf Apple TV+ ordern.

Apple bietet nur 10 Kanäle

Allerdings stehen bei Apple auch nur verschwinden wenig Kanäle zur Auswahl bereit. Neben ARTHAUS, einem ARD und drei ZDF-Kanälen die vergangenen Produktionen hier zweitverwerten, bieten sich lediglich die vier Kanäle Get.factual, noggin, Crime Investigation und History Play an.

Neu hinzugekommen ist jetzt der Premium-Kanal LIONSGATE+, zumindest auf den ersten Blick. Bei dem monatlich 4,99 Euro teuren Kanal handelt es sich um ein Rebranding des STARZPLAY-Kanals, der bereits zuvor sowohl über Apple TV als auch über die Prime Video Channels gebucht werden konnte.

Von STARZPLAY zu LIONSGATE+

Der Eigner Lionsgate hat seinen Streaming-Kanal in 63 Ländern zu LIONSGATE+ umbenannt, in den 35 Ländern in denen dieser schon bislang als STARZ bekannt war, wird sich am Namen nichts ändern. Gleiches Gilt auch für die Regionen in denen das Angebot als STARZPLAY ARABIA bzw. LIONSGATE PLAY firmiert.

Das Angebot geht aus dem linearen TV-Kanal STARZ hervor, der 2018 als Streaming-Erweiterung auf mehreren Plattformen startete. Innerhalb Europas wurde die Umbenennung von STARZPLAY zu LIONSGATE+ in Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Schweden, Schweiz und Spanien durchgeführt.