Philips Hue: Portable Tischleuchte Hue Go geht in den Verkauf

Philips Hue hat den Verkauf der Tischleuchte Hue Go gestartet. Die tragbare Lampe sollte eigentlich bereits im vergangenen Sommer in den Handel kommen. Gemeinsam mit der Verspätung hat sich inzwischen auch der ursprünglich angekündigte Preis um 10 Euro auf jetzt 159,99 Euro erhöht.

Mit der tragbaren Hue Go Tischleuchte will Philips Hue die Möglichkeit bieten, flexibel für dem Anlass entsprechende Lichtstimmung zu sorgen. Dabei lässt sich die Lampe sowohl in Innenräumen und dank ihrer Wasserfestigkeit auch im Außenbereich nutzen. Mit dem integrierten Akku soll die Lampe dem Hersteller zufolge bis zu 48 Stunden lang Licht spenden.

Philips Hue bietet die 35 Zentimeter hohe Tischleuchte Hue Go in der Grundfarbe Schwarz oder Weiß an, damit verbunden kann man zwischen einem salbeigrünen oder türkisfarbenen Griff wählen. Die Lampe besitzt eine Leuchtkraft von 370 Lumen bei Standardeinstellung und lässt sich sowohl für Weißlicht in verschiedenen Farbtemperaturen als auch für bunte LED-Beleuchtung verwenden.

Als Alternative zur App-Steuerung besitzt die Tischleuchte Hue Go auch einen Ein-Aus-Schalter und eine Dimmfunktion direkt am Gerät. Weitere Infos gibt’s hier beim Hersteller.