Linux 5.13: Neuer Kernel mit Basis-Unterstützung für Apples M1

Wie Michael Larabel auf dem Fachportal phoronix.com berichtet , handelt es sich dabei um die ersten kleinen Schritte in Richtung der vollen Plattform-Unterstützung. So fehlt unter anderem noch der Support für die Grafikbeschleunigung, zudem sind zahlreiche kleine Macken präsent, die noch ausgebügelt werden müssen.

Noch sind wir nicht an dem Punkt, an dem sich die persönliche Lieblings-Linux-Distribution auf dem neuen MacBook Air mit M1-Prozessor installieren lässt. Das Fundament, das genau diesen Eingriff möglich machen soll, wurde mit Version 5.13 des Linux-Kernels nun aber gelegt.

