Links für später speichern: Abyss für Mac, iPad und iPhone

Abyss, eine neue App für Mac, iPad und iPhone ist eine lokale Alternative zu Später-Lesen-Diensten wie Pocket und Instapaper. Statt einen Online-Account vorauszusetzen, gleicht sich der kostenlose Download über Apples iCloud mit euren Geräten ab und informiert keinen Dritten darüber, welche Links ihr euch gesichert habt.

Eine universal-App für alle Plattformen

Die App nimmt Links über das Teilen-Menü aus nahezu beliebigen Applikationen entgegen und sichert diese in einer chronologisch sortierten Liste. Nicht mehr benötigte Adresse können gelöscht oder archiviert werden, zudem lassen sich Favoriten setzen.

Die Unterstützung von Schlagwörtern fehlt der App derzeit noch, was leider gegen den Einsatz von Abyss als Bookmark-Manager spricht – aktuell richtet sich die Anwendung wirklich nur an Später-Lesen-Fans.

Wer sich damit gut bedient fühlt, kann den in der Anwendung angebotenen In-App-Kauf in Höhe von 2,29 Euro tätigen und so die Einschränkungen der Gratis-Version aufheben. Zu diesen zählen eine limitierte Anzahl an Favoriten, kein Dunkelmodus, der fehlende Import von Pocket und die gesperrte Auswahl des zum Öffnen der Links genutzten Browsers.