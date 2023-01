Link-Vorschau in Apple Mail: Befehl-K als Workaround

Die unter macOS Ventura in Apples Mail-Programm standardmäßig aktivierte Link-Vorschau hatten wir schon kurz nach der Freigabe von Apples aktuellem Mac-Betriebssystem zum Thema. Setzt man beim Verfassen einer E-Mail auf dem Mac einen Link über die Zwischenablage ein, so wird automatisch ein kleines Vorschaufenster generiert. Was hier und da bei Mac-Nutzern sicher Gefallen findet, wird aber auch nachvollziehbar kritisiert. Die Vorschaubilder können nicht nur hässlich sein, sondern auch vom eigentlichen Inhalt der Mail ablenken.

Apple hat die neue Funktion nach dem bekannten Firmenprinzip „wir wissen besser als du selbst, was gut für dich ist“ integriert und bietet dementsprechend bislang auch keinen Schalter an, mit dem sich die automatische Link-Vorschau deaktivieren lässt. Die Erfahrung der letzten Jahre lässt uns hier aber immerhin hoffen, dass Apple einmal mehr auf die Wünsche seiner Kunden hört und auch hier im Nachhinein klein bei gibt.

Links in Mail: Auf Umwegen zum Ziel

Bis dahin muss man sich allerdings mit Workarounds behelfen, wenn man die automatische Link-Vorschau beim Verfassen von E-Mails umgehen will, ohne den etwas mühsamen weg über das neben der jeweiligen Link-Vorschau vorhandene Pulldown-Menü zu gehen. Wir haben ja in unserem letzten Artikel zum Thema bereits auf die Möglichkeit hingewiesen, einem eingefügten Link ein beliebiges Satzzeichen voranzustellen. Ganz gut sieht es beispielsweise aus, wenn man den Link im Anschluss an eine als Pfeil verwendete spitze Klammer einfügt, ihr also beispielsweise >https://www.ifun.de schreibt.

Als beinahe elegantere Alternative bietet sich eine Funktion an, die wir bereits vergessen hatten: In Apples Mail-Programm kann man mit dem Tastenkürzel Befehl-K das Fenster „Link hinzufügen“ öffnen, sobald sich eine Internet-Adresse in der Zwischenablage befindet. Diese kann man dann mit dem Kürzel Befehl-V ins Fenster einsetzen und nach Bestätigung über die Eingabetaste wird der nackte Link ohne Vorschau oder irgendwelche Anhängsel in den E-Mail-Entwurf eingefügt. Das hört sich aufwändiger an als es ist, die Tastenfolge Befehl-K, Befehl-V, Enter ist vergleichsweise schnell getippt.