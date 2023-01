Strawberry Music Player: Oldschool-App für Musiksammler

Die App legt einen Schwerpunkt auf die Organisation der Musiksammlung in Wiedergabelisten inklusive der Möglichkeit zur Verwendung von intelligenten Wiedergabelisten. Bei Bedarf können die Dateien der persönlichen Musiksammlung in der App bearbeitet und entweder manuell um Tags erweitert oder diese automatisch über die Musik-Datenbank MusicBrainz bezogen werden. An dieser Stelle sei dann gleich auch nochmal auf den Tag-Editor MusicBrainz Picard verwiesen.

Optisch erinnert der Strawberry Music Player leider massiv an Uralt-Versionen von iTunes oder MP3-Playern für Windows. Diesen Missstand versucht die Anwendung aber mit ihrem stattlichen Funktionsumfang wettzumachen. Allem voran ist hier die breite Unterstützung von Audioformaten zu nennen, darunter WAV, FLAC, WavPack, Ogg Vorbis, Speex, MPC, TrueAudio, AIFF, MP4, MP3, ASF and Monkey's Audio.

