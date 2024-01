Link Unshortener: Mac-App zeigt echte URLs

Der App-Entwickler Jeff Johnson hat sich in der Mac-Community einen Namen als Security-Fachmann und Programmierer mehrerer hilfreicher Werkzeuge gemacht.

Am bekanntesten dürfte dabei die Browser-Erweiterung StopTheMadness sein. Ein umfangreicher Werkzeugkasten, der zahlreiche Hilfsfunktionen zur Verfügung stellt, um alltägliche Ärgernisse von Webseiten zu entfernen. Dazu gehört etwa die Deaktivierung von Tracking-Links, die automatische Anzeige nativer Videoplayer, sowie das Ausblenden von Mitteilungen und Overlays, die einem beim Lesen längerer Texte im Netz häufig unterbrechen.

Link Unshortener

Neben StopTheMadness bietet Jeff Johnson unter anderem auch die Mac-Applikation Link Unshortener an. Der kostenpflichtige Download ist aktuell in Version 15 erschienen und erinnert uns durch das Update an sein Vorhandensein. Für den gebotenen Funktionsumfang ist der Link Unshortener mit neun Euro vergleichsweise teuer, vermittelt beim Kauf jedoch das Gefühl, eine gute Sache zu unterstützen.

Johnsons Werkzeug nimmt beliebige Web-Links entgegen und zeigt deren wahres Ziel, nach dem Abarbeiten aller Weiterleitungen an. Dies ist vor allem bei gekürzten Links interessant, denen man nicht direkt ansieht, auf welche Webseite oder welches Portal diese verweisen. Bestes Beispiel sind etwa die von dem Kurznachrichten-Portal X (vormals Twitter) gekürzten Links, die alle auf die Domain https://t.co/ verweisen. Dabei gilt: Was sich hinter Links wie https://t.co/Z56AgCaSeF versteckt, ist völlig unklar.

Wahres Ziel ohne Tracking-Zusatz

Fügt man eben solche Links in den Link Unshortener ein, spuckt dieser nicht nur das eigentliche Ziel aus, sondern entfernt auf Wunsch auch alle Tracking-Anhänge, die dem Link mit auf den Weg gegeben worden sind.

In seiner Seitenleiste zeigt die Anwendung zudem alle installierten Browser und Anwendungen an, die in der Lage sind, mit Weblinks umzugehen und gestattet euch, mit einem Mausklick auszusuchen, welcher Browser den ungekürzten Link nun öffnen soll.

Johnsons Link Unshortener ist keine allgemeine Empfehlung, sondern eine sehr spezialisierte Applikation, die im Büro-Alltag am Mac jedoch durchaus praktisch sein kann.