Killers of the Flower Moon: Apples Oscar-Hoffnung startet nächste Woche

Apple hat heute den Ausstrahlungsstart der hauseigenen Kinofilm-Produktion „Killers of the Flower Moon“ bekannt gegeben. Martin Scorseses 206-minütiger Spielfilm über die sogenannten Osage-Morde von 1919 wird den Katalog von Apple TV+ am übernächsten Freitag, den 12. Januar erweitern.

Ab 12. Januar bei Apple TV+

Und nicht nur der Regiestuhl des 2023 fertiggestellten Spielfilms ist hochkarätig besetzt. Vor der Kamera geben sich Leonardo DiCaprio und Robert De Niro die Ehre. Dabei handelt es sich um die nunmehr zehnte Zusammenarbeit zwischen Scorsese und De Niro.

Sein Debüt feierte „Killers of the Flower Moon“ bereits im vergangenen Mai, als der Film in der Auswahl der Internationalen Filmfestspiele von Cannes aufgeführt wurde. Apple hat sich für die Kinoausstrahlung entschieden, da das Unternehmen mit dem hochkarätig besetzten Streifen Oscar-Ambitionen verfolgt und auf eine oder mehrere Auszeichnungen im Rahmen der 96. Academy Awards am 11. März 2024 hofft.

Apples Oscar-Hoffnung

„Killers of the Flower Moon“ wurde bereits für den Golden Globe nominiert, von der The New York Times als bester Film des vergangenen Jahres ausgezeichnet und konnte sich schon über Auszeichnungen für besonders gelungenes Make-up und einen hervorragenden Soundtrack freuen.

Das Drama spielt im Amerika der 1920er-Jahre und widmet sich hier einer Mordserie am Stamm der durch Ölfunde extrem wohlhabenden Osage-Indianer in Oklahoma. Dabei handelt es sich bei „Killers of the Flower Moon“ um eine Buchverfilmung des gleichnamigen Romans von David Grann.

Die Ermittlung der sogenannten Osage-Morde gilt weithin als Ursprung des FBI. Die Sicherheitsbehörde erhielt damals den Auftrag, die Verbrechen aufzuklären, besonders nachdem frühere Ermittlungen, die nicht zuletzt durch Korruption und Rassismus beeinflusst waren, erfolglos blieben.