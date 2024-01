Streaming-Dienst WOW: Preiserhöhung ab Februar

Neues Jahr, neue Preise. Was für den Sport-Streaming-Dienst DAZN gilt, wird ab dem kommenden Monat auch für das Live-Sport Abonnement WOW Live-Sport gelten, das bekanntlich von Sky Deutschland betrieben und vermarktet wird.

Wie Sky heute in einem Kundenmailing an Bestandskunden des Sport-Streaming-Zugangs mitgeteilt hat, werden die monatlichen Kosten, beginnend mit dem 15. Februar, um sechs Euro steigen.

Statt sofort am 15. Februar tritt die Preiserhöhung jedoch erst am Ende der jeweils vereinbarten Laufzeit in Kraft und macht sich dann auf der nächsten Abbuchung bemerkbar. Kunden, die ihre Verträge nicht zum Ende der vereinbarten Laufzeit kündigen, zahlen automatisch den neuen Preis.

Nur flexible Abos betroffen

Wie ein WOW-Sprecher gegenüber ifun.de bestätigt, sind vorerst ausschließlich die monatlich kündbaren Zugänge von der Preiserhöhung betroffen. Wer WOW Live-Sport im Jahresabo für 299 Euro nutzt, und damit monatlich, 17 Prozent weniger als bei der flexiblen Buchung bezahlt, wird auch weiterhin für 24,99 Euro auf WOW Live-Sport zugreifen können.

Noch gelten diese Monatspreise

WOW Live-Sport zeigt alle Spiele der Premier League und das DFB-Pokals, überträgt Formel 1 Rennen und die Samstags-Spiele der 1. Bundesliga sowie alle Begegnungen der 2. Bundesliga. Zudem werden NHL-Spiele, Golf-Turniere und Tennis-Events auf WOW Live-Sport übertragen.

Andere Abos unverändert

Neben WOW Live Sport bietet WOW zudem die Abonnements „Filme & Serien“ sowie „Serien“ an. Während über den Serien-Zugang Highlights von HBO, Warner und eigene Sky Originals gezeigt werden, bietet „Filme & Serien“ vor allem Kinofilme und eine Auswahl hochkarätiger Fernsehproduktionen.

Das WOW Serien-Abonnement kostet regulär 7,99 Euro monatlich, für WOW Filme & Serien müssen 9,99 Euro pro Monat ausgegeben werden. Zudem lassen sich die unterschiedlichen Streaming-Zugänge mit der Zubuchoption WOW Premium für 5 Euro im Monat aufwerten. Hier gibt es dann Dolby Digital 5.1 Surroundsound sowie die Erlaubnis, zwei gleichzeitige Streams schauen zu dürfen.