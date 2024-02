Link-Sammler Linkeeper kommt umfassend überarbeitet in Version 2.0

Die Mac-Anwendung Linkeeper haben wir bei ihrem Start im vergangenen Sommer vorgestellt. Jetzt hat der Entwickler die Version 2.0 seines Programms veröffentlicht und kann mit einer stattlichen Liste an Verbesserungen punkten.

Kurz zur Erinnerung: Linkeeper kümmert sich von einzelnen Anwendungen unabhängig um die Verwaltung von Lesezeichen für Webseiten. Ihr könnt diese hier in selbst festgelegten Kategorien sortieren, mit einer ansprechenden Vorschaudarstellung anzeigen lassen und per Mausklick im Standard-Webbrowser öffnen.

Komplett neu in SwiftUI

Die jetzt erhältliche Version 2 von Linkeeper wurde vom Entwickler komplett überarbeitet und mithilfe von Apples Programmierbasis Apples SwiftUI aufgebaut. Die Neuentwicklung macht sich besonders auch durch Leistungsverbesserungen bemerkbar.

Linkeeper 2 erweitert auch die Möglichkeiten für die Anzeige der eigenen Bookmark-Sammlung. Neben dem Standardraster kann man hier jetzt eine Listenansicht oder die Darstellung in Tabellenart wählen, beide neue Varianten kommen dann kompakter und mit einem deutlich verkleinerten Vorschaubild.

Linkeeper kommt als Universal-App und lässt sich neben dem Mac auch auf dem iPad und dem iPhone verwenden. Die Lesezeichensammlung hier nun die Möglichkeit, seine Inhalte in Form von Widgets auf dem Schreibtisch, Startbildschirm oder in der Mitteilungszentrale der verschiedenen anzuzeigen.

Die Mac-Version von Linkeeper hat mit dem Update auf Version 2.0 zudem eine Teilen-Erweiterung erhalten, mit deren Hilfe sich nun Links aus beliebigen Anwendungen über das Teilen-Menü zur persönlichen Sammlung hinzufügen lassen.

Sammlungsexport im Markdown-Format möglich

Zu guter Letzt bringt das Update noch eine wichtige Neuerung für all jene Nutzer, die Angst davor haben, ihre Linksammlung zu verlieren, wenn der Entwickler die Lust an der App verliert oder sein Preismodell umstellt. In den Einstellungen von Linkeeper findet sich jetzt eine Export-Funktion, mit deren Hilfe man die versammelten Links übersichtlich strukturiert im offenen Markdown-Format exportieren kann.

Linkeeper ist weiterhin kostenlos erhältlich. Der Entwickler bietet zufriedenen Nutzern mithilfe von verschiedenen In-App-Käufen die Möglichkeit, seine Arbeit an der App finanziell zu unterstützen.