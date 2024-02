Dock Exposé 3: Geöffnete App-Fenster gezielt über das Dock auswählen

Dock Exposé ist in Version 3 veröffentlicht. Das Update verzichtet auf Neuerungen beim Funktionsumfang, hat dem Entwickler zufolge jedoch unter der Haube diverse Verbesserungen und Fehlerbehebungen erhalten.

Bei Dock Exposé handelt es sich um ein Produktivitätswerkzeug für den Mac, auf das man sich nicht nur einlassen muss, sondern das sicherlich auch nicht in jede Arbeitsumgebung passt. Die App will eine schnellere Navigation ermöglichen, indem man über das macOS-Dock auch gleich direkt die jeweils in den unterschiedlichen Apps geöffneten Programmfenster ansteuern kann.

Dock Exposé erweitert letztendlich lediglich die standardmäßig in Apples Mac-Betriebssystem integrierte Exposé-Funktion. Hier gibt es ja die Möglichkeit, wahlweise sämtliche geöffneten Fenster oder die jeweils zur aktiven App gehörenden Fenster als Übersicht einzublenden, und das gewünschte davon dann direkt mit der Maus auszuwählen.

macOS bietet hier standardmäßig Tastenkürzel oder Gesten an

Für die Anzeige aller aktuell auf dem Mac geöffneten Fenster steht auf Mac-Tastaturen die Taste „Mission Control“ (über F3) zur Verfügung, alternativ dazu funktioniert auch die Tastenkombination Control-Aufwärtspfeil oder das Streichen auf dem Trackpad mit drei Fingern nach unten. Will man nur die geöffneten Fenster der aktuellen App anzeigen, drückt man Control-Abwärtspfeil als Tastenkombination für „App-Exposé“.

Jetzt wisst ihr auch, worauf der Entwickler von Dock Exposé mit dem Namen der App referenziert. Dock Exposé macht wenn es installiert ist sämtliche Klicks und Tastenkürzel überflüssig und blendet bereits beim „Hovern“ über die im Dock angezeigten Apps jeweils eine Übersicht aller in der jeweiligen App geöffneten Fenster ein, die sich dann ohne Zeitverlust direkt mit der Maus auswählen lassen.

Dock Exposé ist ein Open-Source-Projekt und wird über die Plattform GitHub kostenlos zum Download angeboten. Die App ist kostenlos erhältlich. Wer die Entwicklung unterstützen möchte, findet im unteren Bereich der Entwickler-Webseite verschiedene Spendenoptionen.