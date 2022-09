Lingon X für macOS: Diese Apps werden zum Systemstart geladen

Die neue Version 9.0 tritt mit einer aufgefrischten Benutzeroberfläche an, wurde für den Einsatz unter macOS 13 Ventura optimiert, zeigt vom System deaktivierte Dienste an und besitzt nun auch intelligente Verzeichnisse zum besseren Sortieren der vorhandenen Start-Services.

Die Ein-Fenster-Applikation zeigt alle Anwendungen an, die so konfiguriert wurden, dass ein Launch zum Systemstart ausgeführt wird. Dazu zählen Anmeldeobjekte, für einzelne oder alle Nutzer installierte Deamons, Hintergrunddienste und sogenannte Helper-Tools.

Hier lässt sich zwar schnell ausmachen, welche Apps als sogenannte Anmeldeobjekte konfiguriert wurden und so stets mit dem Login des jeweiligen Benutzers starten, allerdings gibt es daneben noch mehrere Andere Orte auf dem System, an denen sich Mac-Apps mit ihrem Wunsch verewigen können, direkt zum Systemstart geladen zu werden.

